Hablemos de los quesos

Una pena que a estas alturas de la vida confundamos los aditivos al borde del polímero con un buen queso. Hemos perdido la noción, el sabor, de un buen queso tras la demanda láctea de hoy en día.

Me impresiona llegar a una tienda departamental y ver un lata que dice “queso cheddar”. Un día en un lugar donde venden elotes vi unas bolsas de “queso” baratas para el pueblo en $17.00 kilo. El queso liquido de bolsa amarillo, estas láminas de queso amarillo, la industria y el humano van de la mano a la autodestrucción, ayudando así a la industria farmacéutica.

El queso es una delicatessen de la gastronomía y nos podemos ir Francia o a Italia, pero si no alcanzamos a ver lo que nos comemos aquí, en nuestro país, menos andaremos preocupados por los sabores y calidad de lo que consumimos sin cruzar el charco.

El buen queso debe contar siempre con aromas característicos: lácteos, ácido (por el proceso de maduración de la leche), frutos secos y en muchos casos olores a tierra, hongos o hierbas. Este paso ayudará a determinar los efectos de una buena conservación. Ahora los lácteos son dulces. Lea por favor sus etiquetas, “tipo” “estilo”; vea sus “ingredientes” deje a temperatura ambiente un queso panela de estos de marca, empaquetados, para que vea su descomposición alejada de algo 100% natural.

Las ubres de las vacas actuales para sobrellevar la demanda viven en un estado de violencia y antibióticos, alterando su vida y su naturaleza. No se trata de ser vegano, se trata de ser consciente, el queso no se come en grandes cantidades, además que el exceso de lácteos es nocivo para la salud. Ejemplo: ¿Usted cree que una pizza de 100 pesos tiene queso mozzarella? Me gustaría que viera la bolsa de 5 kilos con trocitos de queso de colorcitos por 350 pesos.

Esos aditivos al punto de plástico han hecho que perdamos el gusto por el buen queso. México tiene muy buenos quesos: el queso Chihuahua, el Quesillo famoso de Los Reyes Etla, Oaxaca, el queso Ahumado que es una herencia adoptada por Chiapas; los quesos de tenate elaborados en varias partes del país envueltos en hojas de palma o plátano , el queso de hoja originario de Veracruz, el queso Cotija oriundo de Michoacán, el panela y de este se derivan varias mezclas botaneras con chiles jalapeños, piñones nueces y almendras, posibles hierbas, los cuales poco figuran en la mayoría.

El queso es un bocadito, es la cereza del pastel de algunos platillos, es ese toque de acidez y de brotes gustativos de bajo consumo. Sin embargo, se nos olvidó que la industria nos consume, no nosotros a ella, con un estilo de salud al borde del abismo, y no podemos dejar de lado estos nachos de las tiendas de conveniencia que te especifican el costo del “queso “extra, golosina macabra, adictiva, añadiendo el totopo de añejo y salsa atascada de conservadores.

Leer las etiquetas: Agua, grasas, vegetales parcialmente hidrogenados, sólidos de la leche, almidón, sal yodada, goma guar, ácido cítrico, lecitina de soya, extracto de annato, monoestearato de glicerilo, sorbato de potasio, cloruro de calcio, saborizantes artificiales, por esto paga usted algo que le llaman “queso”. Y que además aguanta temperaturas extraordinarias como si ya su compuesto no fuera suficiente.

Dice el dicho: Poquito, pero bonito, aparte como ya no sabemos a qué sabe un buen queso, al probar uno bueno provoca la expresión del “guáchala”, sabe muy fuerte, huele a patas, guiu. Seleccionar lo mejor posible un queso, disfrutarlo en medida, pagar lo justo con los ingredientes de un queso, son 3, leche , cuajo y sal y ya cada quien sus procesos de maduración, técnicas de calor algunos como el queso ahumado tiene otras técnicas

Es tiempo, es artesanía un buen queso, no todas las regiones tienen elaboración de lácteos, sin embargo buscar lo menos malo y disfrutar del buen queso, en pequeñas porciones, sin el exceso, leyendo lo que consumimos, siendo conscientes educaremos nuestro paladar y lo veremos reflejado en una mejor salud.