Oficio deleitoso es el mío, de juglar. Me lleva a todas partes. He estado en todos los municipios de mi natal Coahuila -38 son-, aun en los más pequeños, y he ido a todos los estados del país. En todas las capitales de los estados he dictado conferencias, con excepción de una: Chilpancingo. Mis ojos, los de la cara y los del corazón, se han llenado con las creaciones que Dios y el hombre han puesto ...