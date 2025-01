La confianza se gana en abonos y se pierde al contado

Les platico:

La primera anécdota que le escuché fue en Aulas Cinco.

El director de la carrera de Comunicación, Chucho Torres, acostumbraba invitar a David Noel Ramírez, a meterse así sin más a las clases que los profesores del ITESM impartíamos en todas las carreras del Campus Monterrey, para que platicara con los alumnos.

Ese día, cuando llegué, ya estaba sentado esperándome al frente, en un pupitre que acomodó al lado de la silla reservada para el profesor.

Hasta en eso era respetuoso de las formas, a pesar de que ya para entonces ocupaba un puesto de rango en la estructura administrativa y académica del Tec de Monterrey.

Todavía no daban las 7 de la mañana, me saludó presentándose y preguntó si no tenía inconveniente en dirigirles unas palabras a mis alumnos, antes de que comenzara la clase.

Saludó a cada uno de los chavos conforme iban llegando y cuando el último ya estaba en su lugar, comenzó diciendo que él había nacido en San Juan de los Lagos, Jalisco y varias veces al año iba a ver a sus padres, de quienes se había separado para migrar a Monterrey en busca de estudio, vida y trabajo.