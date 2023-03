La marcha por la soberanía energética: el 85 aniversario de la expropiación petrolera

Un hecho inédito será la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, que se celebrará con una gran marcha a la que ha convocado el presidente López Obrador. La concentración será mañana sábado 18 de marzo a las 17:00 horas en el Zócalo capitalino; en ese encuentro se realizará un concierto con los mejores cantantes de México. El Presidente ha expresado que la marcha es para hacer visible la defensa de nuestra soberanía, defender el petróleo y la industria eléctrica.

La expropiación petrolera fue realizada durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas en 1938, entonces titular del Ejecutivo federal. Una decisión patriota del general para salvar al país, por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador conminó a la gente a que se sume a la marcha que es un acto cívico: “Tenemos que reafirmar nuestra independencia, nuestra soberanía, recordar esta decisión histórica del general Cárdenas de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros” (Ruido en la Red). La nacionalización del petróleo fue uno de los actos de independencia económica y política más importantes de nuestra historia, aseguró el Presidente. Según narra la historia, en la negociación del gobierno del presidente Cárdenas, las empresas petroleras extranjeras y el mismo Gobierno de Estados Unidos naturalmente fueron reacios a dejar de ser dueños de los energéticos.

Por su parte Martí Batres, funcionario del gobierno de la CDMX, expresó que acompañarán al Presidente en la marcha conmemorativa de los 85 años de la expropiación petrolera y apoyan las actuales políticas de la 4T como las nuevas refinerías, gas del bienestar, nacionalización del litio y plantas solares.

AMLO ha emprendido un conjunto de acciones para el rescate de la industria de los hidrocarburos, poniendo al frente el énfasis en la defensa de la soberanía nacional y la autosuficiencia energética en beneficio del pueblo y de la nación, por lo que no se entregarán nuevas concesiones para explotar petróleo. El presidente ha aclarado que se trata de frenar la privatización del sector energético emprendida por los gobiernos neoliberales del siglo 20 y 21, y limpiar la corrupción en Pemex.

Para los medios de oposición, esta marcha es una forma de encarnar las cifras que las encuestas nos dicen que es el apoyo a AMLO y al proyecto de largo plazo de la amalgama de corrientes de centro y de izquierda que hoy tienen la responsabilidad de transformar el régimen mexicano, pero además es una muestra de la energía social con la que cuenta el presidente López Obrador.

Por otra parte, diputados federales del partido Morena informaron que donarán parte de su sueldo para apoyar a quienes quieren participar en el encuentro y vivan fuera de Ciudad de México. En Coahuila, algunos contingentes de maestros libremente se organizan, a la fuerza no van, son gente adulta e informada, de manera que no se les puede llamar acarreados, o gente convenenciera, van por su voluntad, pero claro los que buscan los métodos incriminatorios los encuentran fácil e inventan lo que les conviene para mostrar su amlofobia y su lealtad al sistema de partido único: el PRIAN, que es fácilmente identificable. No hace falta tener más de dos dedos de frente para dar cuenta de dónde están los aliados y los opositores. Mañana la realidad dará cuenta de en dónde se ubican las organizaciones y participantes, el lugar de cada quien en la política del actual régimen que impulsa la 4T.

