Durante este año, la AiDH trabajará un informe de justicia abierta para analizar las buenas prácticas de los tribunales que han implementado para asegurar una mayor apertura judicial para deliberar lo que le corresponde a cada quien en un juicio.

Este informe se encargó a un grupo de investigadores adscritos al Cedepol de la Academia IDH. La idea es que, a partir de ciertas categorías de justicia abierta que hemos identificado, podamos observar, analizar y sacar algunas conclusiones sobre los aspectos positivos o negativos que un tribunal colegiado, de última instancia, práctica en aras de los fines de la mayor apertura judicial.

Un tema que me ha planteado algunas dudas, incluso en el ejercicio de mi encargo judicial, es la prudencia que los jueces debemos de tener a la hora de deliberar, en público o en privado, los asuntos que nos corresponde resolver con objetividad e imparcialidad.

No es fácil. Todas las personas juzgadoras tenemos prejuicios en forma natural, por nuestra formación profesional, por las presiones o intereses externos o por nuestro contexto. La garantía de imparcialidad, sin embargo, nos obliga a tener prudencia para escuchar en forma objetiva a las partes y deliberar nuestro juicio con la mayor conciencia e independencia para tomar una postura final.

El juicio, en efecto, es público. Pero nuestras deliberaciones son secretas hasta en tanto las discutimos en la sesión pública.

En mi función judicial he impulsado siempre la máxima transparencia del juicio, incluso de la conformación de una sentencia. Lo he practicado: en todos mis asuntos de justicia constitucional local, por la trascendencia de la validez de una norma en el régimen local, cumplo con la obligación de la ley de difundir todas mis actuaciones como magistrado instructor. Incluso convoco a amicus curiae, difundo el proyecto de sentencia que someto al Pleno y celebro, además, audiencias públicas para conocer en forma anticipada los cuestionamientos a mi opinión judicial.

Pero antes guardo sigilo de mi juicio personal. Escucho a las partes en igualdad y con la máxima transparencia. Pero una vez que emito mi opinión judicial, en un proyecto o en una sesión pública, trato de garantizar la máxima transparencia de mi quehacer jurisdiccional, no obstante las críticas, internas y externas, que se realizan o que me descalifican. Eso es lo que, a mi entender, fortalece a un juez: saber de antemano las críticas a mi trabajo judicial para poder mejorar, corregir o confirmar mis opiniones judiciales.

No obstante, siempre he tratado de impulsar los anteplenos privados. Creo que ese es un espacio adecuado para que los jueces podamos construir la decisión con mayor libertad. La secrecía de las deliberaciones previas no es mala. Es una garantía para asegurar la mayor independencia, objetividad e imparcialidad de la función judicial.

Nada más que las sesiones privadas que los órganos judiciales tienen para deliberar los asuntos deben tener ciertas condiciones para facilitar la construcción de la decisión mayoritaria.

No es fácil. Las personas −los jueces, por ende− defendemos nuestro punto de vista. Es parte de nuestro ser. Pero cuando uno escucha buenas razones y se convence de los mejores argumentos que tienen otros, las personas crecemos mucho cuando aceptamos que otro tiene mejores razones que nosotros. Eso es cuando la decisión se fortalece. Es cuando la justicia que merece la sociedad se delibera con las garantías que se da para darle a cada quien lo que le corresponde.

INFORME AIDH

Durante este semestre, el Cedepol que liderea la doctora Yessica Esquivel preparará un informe de justicia abierta, a partir de la metodología que construimos en la AiDH en estos dos últimos años.

En lo que me corresponde, aportaré mis ideas y mi experiencia judicial para poder analizar las buenas prácticas de justicia abierta que se han implementado en México. Este diálogo, sin duda, me ayudará a tener mejores conceptos y prácticas para mi función judicial.

