La verdad, la guerra en Nigeria y la posverdad

La verdad que pareciera una roca sólida, no es un hecho, es un acuerdo que resulta de las percepciones sobre acontecimientos ocurridos y tiene qué ver con el relato que se socialice del hecho en cuestión. Así, tenemos por ejemplo, verdades amparadas en relatos religiosos, verdades sustentadas en contextos políticos o verdades articuladas sobre argumentos de derechos humanos.

Hay conflictos globales resultantes de la defensa de la verdad que cada bloque tiene. No nos resulte extraño que con base en la defensa de la democracia, por ejemplo, se esté habilitando la comisión de crímenes o el exterminio de poblaciones. Tenemos el actual golpe de Estado en Nigeria, en África, del que no se socializa tanto en los medios, será que su piel oscura no encaja con el relato rosa que más gusta de mostrar rostros rubicundos y dolientes, como ángeles occidentales unívocos.

En Nigeria, donde la presencia francesa no ha cesado (fueron colonia de Francia desde el año 1900 hasta 1960), actualmente más del 48 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza. Aquí, ¿cuál es la verdad sobre el estado de precariedad en el que viven o del actual contexto social? Se puede articular una verdad que implique la observación de las condiciones materiales empobrecidas actuales, lo que derivaría en una afirmación de que les place vivir así pues no cambian su realidad, mientras que otra verdad puede incluir el relato de las comunidades autóctonas como la Ogoni e Ijaw, en su conflicto con Shell, empresa petrolera internacional que prosigue obteniendo beneficios y generando polución a costa de los derechos medioambientales de comunidades locales que viven en el delta del río Níger, por citar solo una de las variables.

Aquí podríamos identificar verdades empresariales, es decir, argumentar bajo la postura de la defensa del desarrollo del mundo que bebe de esta parte del planeta para los planes de desarrollo. Por el otro, podríamos escuchar la verdad de los Ogoni e Ijaw, dedicados a la agricultura y la pesca como medio de subsistencia, por lo que la expropiación de territorios para actividades petroleras y su consecuente contaminación, erosiona las formas de vida de esta región rica en uranio y petróleo. Al parecer, es posible articular diversos argumentos verdaderos de acuerdo al grupo al que nos adscribamos, y cada uno puede tener argumentos medibles, observables e irrefutables. ¿Qué importa el cacao, el mijo, el sorgo, el algodón y otros cultivos, si lo significativo a argumentar se encuentra en otro punto, y no en el sostenimiento y autonomía agrícola de un pueblo?

Si la verdad para algunas corrientes filosóficas es la coincidencia entre un hecho o realidad y su afirmación, aquí hay verdades que incluso se podrían anular entre sí, al entrar en debate. Y para este asunto del debate, tenemos el reputado método socrático o elenchus, que consiste en discurrir hasta llegar a un argumento verdadero mediante el diálogo o discusión entre dos personas.

Lo verdadero adquiere un punto de inflexión interesante, ya que a partir de los noventas, surge un concepto que complejiza más la posibilidad de entendimiento o acuerdos sobre un punto, es la posverdad. Con ella, una opinión fuerte o relevante puede acallar un hecho. Es decir, la posverdad subordina los hechos (ya de por sí complejos para llegar a un acuerdo sobre lo que son, como lo hemos visto), a las declaraciones o publicaciones de las redes sociales por ejemplo. Entonces, un hecho tendría menor influencia que las afirmaciones de un líder poderosamente conectado o sus publicaciones en línea, las cuales además, son evanescentes por su carácter virtual.

Llegamos así a una encrucijada moral para cada uno, lo verdadero sigue siendo una gran interrogante a resolver de acuerdo al marco ético y contextual de cada individuo.

El vocablo verdad proviene del griego aletheia, que refiere a lo que no está oculto y se manifiesta claramente tal y cual es.