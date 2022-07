1. El viernes, el Presidente inauguró una obra inconclusa. Para no decir eso, inventó el eufemismo de que en realidad era la “inauguración de la primera etapa constructiva” de la Refinería de Dos Bocas. En la administración de proyectos de construcción, dicho término no existe. Nadie en el mundo lo utiliza. Las obras se construyen, se prueban y se ponen en operación. Aquí simplemente no se vio un sólo ...