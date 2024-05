Los ‘deberías’ y la libertad; conceptos contradictorios y limitantes con los cuales lidiamos a diario

Tal vez debería estar alegre por la mañana. Tal vez debería ser más positiva. Tal vez debería maquillarme para verme menos vieja. Tal vez debería usar ropa apropiada para mi edad, como brasieres que aseguran a mis chichis “en su lugar” (a pesar de que “su lugar” natural...bueno, ya saben). Tal vez debería rezar y leer la Biblia. Tal vez debería ser más “normal”. Tal vez, a mi edad, debería sentarme a tejer, o cuidar nietos. Tal vez no debería preocuparme por cosas como redecorar mi casa, comenzar nuevos proyectos, ni por tener una vida sexual activa. “Una ¡¿qué?!” Tal vez no debería mostrar mi celulitis ni mis alas de murciélago. Tal vez no debería enseñar nada. Tal vez no debería tener “página azul”. Tal vez debería de renunciar. Tal vez debería estar jubilada (pero aún no quiero ser mantenida por mis hijos). Tal vez no debería de hablar de lo que pienso. Tal vez debería bajar de peso (ah, sí, eso sí es verdad). También debería hacerme una revisión médica y ponerme a hacer más ejercicio. Acepto eso. Tal vez no debería vivir sola. Tal vez debería buscar con quien envejecer. Tal vez debería de darme cuenta de que ya estoy grande, y eso significa que no debería moverme en espacios destinados para gente de menos edad. Tal vez debería escuchar el grito de, “¡Siéntese Señora!” y vivir tranquilamente, sin meterme en líos. Tal vez debería vivir de mis ahorros (como si tuviera) y no ocupar espacio que requiere gente más joven. Tal vez debería callarme. Tal vez debería tener cabello bien arreglado. Tal vez no debería viajar sola. Tal vez no debería dejarme seducir por la posibilidad de nuevos proyectos. Tal vez no debería ser quien soy.

Pero, saben, si no soy quien soy, tampoco puedo echarles porras a ustedes para que sean libres de ser quienes son. Tampoco los podría acompañar en sus vidas y sus aventuras (que no se parecen a las mías). Tampoco podría mostrar que aun estando en desacuerdo, puedo estar. Tampoco me voltearían a ver...para admirar o criticar. No importa para qué...lo que se les mueve es trabajo de ustedes.