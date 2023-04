Esta semana comenzó con una noticia devastadora para la región metropolitana de Monclova; la quiebra formal de Altos Hornos de México. Esto tendrá consecuencias importantes para la economía de la región porque la zona de influencia de la empresa llega hasta el norte del estado por las minas de carbón y hasta la ciudad de México por los impuestos adeudados por la compañía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras cosas.

La empresa ya estaba mal desde 2020 porque venía arrastrando problemas fiscales y adeudos al Seguro Social, proveedores y uno que otro incumplimiento con los accionistas. De esta forma, Altos Hornos enfrenta un reto descomunal que es literalmente volver a empezar. Sin embargo, lo más importante será la problemática económica que la región enfrentará en los siguientes años.

TE PUEDE INTERESAR: Tres problemas económicos para el segundo semestre

Para empezar, habrá una cantidad importante de desempleados (personal de confianza) que rondará, según estimaciones, los 6 mil trabajadores. Esto implica para el consumo una caída regional de al menos un punto porcentual por los salarios que dejarán de percibirse. Además, en este momento no se están pagando prestaciones, como los vales de despensa, que son parte importante del flujo circulante de la economía. Piense en las tiendas de conveniencia, supermercados y desde luego, tiendas de la esquina que verán reducidos sus ingresos. Conforme el tiempo pase y el problema no se solucione favorablemente, la situación irá dañando en mayor proporción a la economía porque es claro que se seguirán perdiendo empleos porque no hay empresa que resista pagar nóminas sin generar ingresos.

Otro problema que va a surgir es la emigración de trabajadores de alta capacidad, que ante la falta de un ingreso, buscarán oportunidades en otras partes del estado o del país. Hay que notar que en Saltillo y Torreón las ofertas laborales son abundantes en este momento y será muy atractivo para algunos trabajadores mudarse a otra parte. Esto ocasionará que el mejor talento disponible, en su mayoría, se perderá para Monclova y recuperarlo no será fácil como lo define la teoría económica. No hay que olvidar que los procesos migratorios también descomponen el tejido social. Por ejemplo, habrá trabajadores que emigren solos, ocasionando un rompimiento familiar, y peor aún, se ha calculado en estudios norteamericanos que entre un 20 y 25 por ciento de estos migrantes forman nuevas familias con las consecuencias sociales que esto ocasiona en términos de abandono del primer núcleo, por lo que veremos niños en la calle porque la madre se ve obligada a trabajar y el aumento en el número de miembros de pandillas como sucedió en Ciudad Juárez en Chihuahua en los años setenta con la llegada masiva de maquiladoras.

Hay que recordar que el sector de la población que más migra, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el de 25 a 40 años, por lo que las áreas metropolitanas que tienen situaciones de reducción de la actividad económica “envejecen” cuando menos entre 7 y 10 años por el aumento del promedio de edad de la población. Es así que el porcentaje de la población retirada con respecto a la población activa se hace más grande, acentuando la reducción económica, pues un pensionado o jubilado tiene un gasto promedio 3 veces menor que un trabajador en activo.

También se verán afectados los precios de las viviendas y en general de los inmuebles. Dada la baja en la actividad económica, el precio de todo lo relacionado a la vivienda tenderá a bajar porque habrá una menor demanda, dañando el patrimonio de los habitantes de la región. Ahora, considere el escenario actual en que la tasa de interés está al alza y las oportunidades laborales para tener un ingreso para poder comprar una casa están a la baja, las condiciones por consiguiente lucen muy poco alentadoras. Durante la época de excesiva violencia en el país entre 2012 y 2013, los precios de las viviendas en Ciudad Juárez y Tijuana bajaron en promedio un 30%, que si bien se recuperó en menos de dos años, si hubo familias que vieron reducirse su patrimonio porque tuvieron que vender para hacer frente a situaciones de pérdidas de trabajo, deudas y hasta amenazas del crimen organizado.

Hay que considerar también las cosas positivas, habrá menos tráfico, menos contaminación pues habrá menos trabajadores que necesiten trasladarse a su empresa. Cada trabajador que se vaya con su familia, se llevará a niños que dejarán lugares vacíos en los salones de clase, lo que para algunos padres será ideal porque la maestra o maestro tendrá menos niños que cuidar y por consiguiente se le dará más atención a cada estudiante. Habrá también menos limpiavidrios en las calles, pues el tráfico ya no será suficiente para que esta actividad sea rentable.

Lo anterior pretende ser una ironía económica, más que el establecimiento de un resultado económico, pues si bien en el párrafo anterior se consideran los “beneficios” de la pérdida, no dejan de ser factores preocupantes en términos de un equilibrio económico. Nunca he sido un fan del rescate de empresas por parte de los gobiernos, ya que mientras la empresa fue rentable, las ganancias fueron de unos cuantos, mientras que cuando se dan las pérdidas, nos las trasladan a toda la población. Simplemente no es lo correcto y menos en un país con tantas carencias como el nuestro. Esto lo digo porque es seguro que vendrá un intento de parte de alguien para que el gobierno rescate a la empresa. Hay que recordar que en este periodo presidencial no se han rescatado empresas, y todo parece indicar que Altos Hornos no será la excepción. La situación será sostenible por un máximo de seis años. Hoy no hay luz en gran parte de la empresa por lo que el interventor no puede tomar su posición para empezar su trabajo pues no se puede conectar una computadora, a ese nivel de daño está Altos Hornos que alguna vez fue el alma de nuestro estado. Monclova y sus municipios colindantes están en una situación complicada, pero como siempre lo han demostrado, saldrán adelante. El asunto es que deben hacerlo rápido porque el futuro ya llegó.