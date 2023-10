Los riesgos de Morena de cara a la elección del 2024 (I)

La maquinaria política está andando. Desgraciadamente no me refiero a la de los partidos opositores unidos en el Frente Amplio por México, sino a la maquinaria de Morena y, en específico, a la de la 4TD (cuarta transformación destructiva).

Los morenistas se sacudieron rápidamente de las pataletas y berrinches de Marcelo Ebrard, y como si Claudia Sheinbaum hubiera sido electa ya como presidenta de México, se pasea por el país entero, siempre unida a su bastón de mando reuniendo a su propio séquito de lambiscones.

A Morena se le ve engrasando la maquinaria que pretende aplastar electoralmente a una oposición extraviada que no termina de convencerse en las posibilidades de triunfo frente a la aplanadora cuatroteísta, representada por un pésimo presidente, pero con un increíble 60 por ciento de aceptación; por 22 estados de la República pintados de guinda, entre estos el de mayor número de habitantes; por la presencia marcada de Morena al interior del árbitro electoral; por un Ejército Mexicano que buscará aumentar las ganancias a raudales de sus miembros en obras faraónicas de escaso beneficio social; por los grupos del narcotráfico que se aliaron a la 4TD y que harán hasta lo imposible para continuar con sus insultantes privilegios al grado de convertirse en la quinta fuerza empleadora en nuestro país; por Dante Delgado y su partido que se unirá a Morena oponiéndose al Frente Amplio por México; por los empresarios que aplauden aduladores a un presidente que ataca sin reservas a la Iniciativa Privada y, por si fuera poco, integrada también por millones de mexicanos que se acostumbraron a extender su mano izquierda y a recibir miles de pesos mensuales y que votarán ciegamente por Morena con tal de seguir recibiendo las dádivas de papá gobierno, sin saber que a cambio están renunciando a su acceso a guarderías, a centros de salud salubres, a la adquisición de medicamentos en los institutos de seguridad social, a una educación de calidad para sus hijos y a una vida tranquila y en paz.

Cualquiera que viera esto, difícilmente se atrevería a estar en contra de la 4TD, pero la maquinaria de Morena está repleta de grietas que podrían hacer colapsar de un momento a otro a esta aplanadora política.

¿Qué pesa en contra de Morena en estos momentos?

Por principio de cuentas su propia candidata. Aunque lo pretenda, Claudia Sheinbaum no es Andrés Manuel López Obrador. Ella luce torpe a la hora de conectar con los votantes y recurre con vileza a imágenes que le permitan identificarse con la mayoría de los mexicanos. Aunque profesa la religión judía, lo cual no tiene nada de malo, viste faldas con la imagen de la Virgen de Guadalupe y recorre el país portando un rosario rematado con la cruz de Jesucristo, en quien los judíos no ven al hijo de Dios, ni mucho menos creen en la Virgen de Guadalupe. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la hipocresía y el oportunismo político?

Revisando todas las características con las que debe contar todo buen candidato, Claudia Sheinbaum sólo tiene a su favor el estar respaldada por un gran capital político y un gigantesco presupuesto económico para campaña, en detrimento de todos los mexicanos. El gran responsable para que Sheinbaum haya llegado hasta donde está, es el inquilino de Palacio Nacional, quien sabe que si Morena pierde la próxima elección presidencial, él y un gran número de integrantes de la 4TD acabarán irremediablemente en la cárcel.

Otro gran lastre que pesa contra Morena en este momento es el de la corrupción permitida por un presidente que prometió acabar con este vicio. Segalmex, las redes corruptas de Andy López Beltrán, los sobres amarillos de los hermanos intocables, el carrusel de depósitos bancarios, la casa de Houston y las obras insignia de este Gobierno que han representado una caja de ahorro para el Presidente y sus secuaces.

Pero sobre todo, sobre Morena pesan los cientos de miles de mexicanos que dieron su confianza a Andrés Manuel en las urnas, pero que se decepcionaron al ver a un presidente muy distinto al de campaña, incumpliendo sus promesas de cambio y destruyendo todo lo bueno que se había alcanzado en gobiernos anteriores.

Al día de hoy es difícil advertir una derrota de Morena en 2024, pero frente a esa gran fuente de poder acumulada por un solo hombre, estamos millones de ciudadanos que sabemos que nos encontramos ahora frente a dos alternativas: o votamos por la continuidad de un proyecto destructor del presente y futuro de los mexicanos representado por Claudia Sheinbaum o recurrimos a la última oportunidad visible para corregir el rumbo de nuestro país, borrar de nuestra memoria a un sexenio de muerte, atraso y destrucción, y apoyar a la opción representada por Xóchitl Gálvez, mexicana valiente que hasta el momento ha sido la única capaz de poner a temblar al Presidente y a todo el aparato del Estado, incluyendo a su brazo político.

Aquí entre nos, de Xóchitl Gálvez y de lo que deben hacer los partidos del Frente Amplio por México hablaré en mi próximo artículo.

