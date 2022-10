“Mi novio me causa inquietud –comentó Rosibel-. Dice que va a ir al más allá. Le dijo una amiga: “Todos vamos a ir alguna vez al más allá”. “Sí –contestó Rosibel. Pero él me dice eso de que va a ir al más allá cuando tiene la mano puesta en mi rodilla”... Don Astasio le preguntó ansiosamente al detective que había contratado: “¿Descubrió usted algo?, ¿me engaña mi esposa?”. “Todavía no lo sé –respondió ...