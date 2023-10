Mañaneras matan a Notimex. Bueno, alguien más también

“ Sanjuana Martínez Montemayor, directora de Notimex , la agencia de noticias del Estado, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios ”, denuncia el informe del Departamento de Estado correspondiente al 2020.

Acusan a Sanjuana por tráfico de influencias; presentan denuncia ante SFP.

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, por abuso de funciones y tráfico de influencias, con el propósito de sabotear el derecho constitucional de huelga.

Al cumplirse 700 días de huelga y con la promesa incumplida del titular del Ejecutivo Federal de resolver este conflicto, se revelaron documentos en los cuales la directora de la Agencia utiliza la figura presidencial para entorpecer la huelga, pese a que el Ejecutivo federal ha dicho en repetidas ocasiones:

No tengo palomas mensajeras” y “que no se use mi nombre” para hacer gestiones.

Pese a esa instrucción, Sanjuana abusó de sus funciones y utilizó el nombre de López Obrador para inducir al contubernio a Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico del Ejecutivo federal; a Mauricio Márquez Corona, presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); y a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, y de esta forma operar un complot o boicot contra de la huelga en Notimex.

En su tráfico de influencias, la funcionaria pública involucró también a Armando Casas, director general de Canal 22, a quien le solicita “la atención mediática que puedas prestar al respecto desde tu medio que diriges” para desacreditar la huelga.

Asimismo, el 15 de diciembre pasado, el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos resolvió no vincular a proceso a la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, por falta de pruebas en la demanda penal que interpuso Sanjuana por el supuesto delito de ejercicio ilícito de servicio público.