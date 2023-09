Marcelo Ebrard y Ricardo Mejía: historias paralelas y una gran diferencia

Personalmente no tengo razones para dudar de la veracidad de las palabras del monero y, en consecuencia, debo creerle cuando asegura haber tenido claro, desde tres meses antes , el destino de la aventura del excanciller dentro del ejercicio de selección de Morena .

Finalmente, aún cuando ambos atacaron con ferocidad al dirigente nacional de Morena y desdeñaron los llamados a la unidad lanzados desde la esquina triunfadora del proceso interno, se han cuidado de no romper con el presidente López Obrador para quien sólo tiene palabras de reconocimiento.

En segundo lugar debe señalarse la ausencia de ambos en el acto donde se dieron a conocer los resultados de manera oficial, aunque vale anotar un par de matices. Primero: Marcelo ni siquiera estuvo en la sesión privada en la cual les adelantaron los números a los contendientes, en tanto Ricardo Mejía si acudió a dicho evento y, segundo: en el acto relativo a la candidatura de Coahuila no solamente estuvo ausente Mejía sino también Reyes Flores .

Y es justamente en la actitud del líder real del morenismo donde se encuentra la única diferencia notable -y, acaso, trascendente- en la historia de estos dos candidatos a quienes no pocos señalan de haber actuado con ingenuidad: López Obrador ha sido amable con Ebrard, en tanto desconoció feamente a Mejía, incluso en dos ocasiones, pues en ese caso sí tuvo el interés de dejar claro el deslinde con quien fue su colaborador cercano.

Aún no concluye el culebrón, pero seguramente no habrá mayores paralelismos... sobre todo porque, como se ven las cosas, Ebrard no tendrá lugar en la boleta presidencial de 2024.

