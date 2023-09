‘Corcholatas’ aceptan triunfo de Sheinbaum; ‘Ebrard aquí tiene su lugar’, dicen

Asimismo, invitaron al ex canciller Marcelo Ebrard , quien optó por no asistir al evento de la bancada, a seguir trabajando en unidad. Cabe destacar que, momentos antes de darse a conocer los resultados, el funcionario adelantó su derrota .

“Sí, entiendo que esa es su posición y nosotros ya no estuvimos en el conteo. A nosotros nos sacaron, nos dejaron fuera con la policía. Simple y sencillamente ya no vamos a acompañar el proceso porque nos sacaron”, apuntó.

CORCHOLATAS PIDEN UNIDAD

Durante la entrega de los resultados de las encuestas de Morena, las cuatro ‘corcholatas’ presentes ofrecieron un breve discurso donde hicieron mención de los hechos recientes en medio de un polémico proceso interno, abogando por la unidad dentro del partido.

El primero en hablar fue Adán Augusto López, aseverando que el partido ha dado una lección de compromiso y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón: “El pueblo decidió”: “Reconozco y felicito a mi compañera Claudia Sheinbaum y a mi equipo de trabajo [...] Aquí no sobra nadie y vamos todos juntos, y vamos a ganar en 2024”, apuntó.

Enseguida, Ricardo Monreal asumió los resultados de la encuesta, indicando que va a respetarlos: “Agradezco al equipo que me ayudó de manera voluntaria [...] “Que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo, y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos. No actuemos de manera facciosa”, argumentó.

Gerardo Fernández Noroña aprovechó para, también, llamar a la unidad: “Nadie sobra, nadie es innecesario. Todos tenemos un lugar en este movimiento. No tengo nada qué reclamarme, di todo y más a contracorriente y quise ganar, no fue mi momento. Lo reconozco [...] Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije: ‘Quién rompa por ambición, se lo va a chupar la bruja, políticamente hablando’”, sentenció.

