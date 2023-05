No sé en qué momento llegó. Ni siquiera tocó la puerta de mi cuarto, pero cuando menos lo pensé, ahí estaba ella, con su cabeza apoyada sobre mi almohada. Nadie puede verla, sólo yo. En ocasiones hasta la saludo y he llegado a agradecerle su presencia, pues, pienso que después de tantos momentos felices una dosis pequeña de tristeza no cae nada mal. Ella es muy sabia y suele aparecer justo cuando mejor me encuentro, pues sabe que en nuestros días no todo debe ser miel, sino que un poco de hiel debe aparecer fugazmente para dar balance a nuestra existencia.

Esa extraña y misteriosa compañera de mis últimas noches es la tristeza y a ella debo mis últimos desvelos.

Me entristecen los más de mil 600 niños con cáncer que han muerto durante la administración de López Obrador debido a la criminal falta de tratamientos. Me entristece también la desaparición de instituciones como el Seguro Popular, mediante el cual miles de mexicanos fueron atendidos pese a que no tenían la hoja rosa del Seguro Social.

Me duele que el presidente abrace a los delincuentes, mientras que ataca de forma flamígera no sólo a quienes pensamos distinto a él, sino también a los periodistas que no hacen otra cosa más que cumplir con su llamado vocacional de investigar las corruptelas y abusos que últimamente han abundado en este gobierno.

Me duele la existencia de un narcogobierno que ha extendido su terror prácticamente a toda la Nación. Viajar en coche a ciudades como San Luis Potosí, Zacatecas o Celaya es un acto suicida. A tal grado ha llegado la tragedia sembrada a su paso por las bandas del narcotráfico, que ahora estamos rozando ya las 150 mil ejecuciones, siendo el de AMLO por mucho el sexenio más violento de la historia moderna de México.

Me entristece tanta corrupción. El presidente, que más prometió terminar con este flagelo, ha sido de calle el más corrupto entre los últimos mandatarios. Gracias a investigaciones de organismos valientes como “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” y también de empresas periodísticas como Latinus, hemos sabido que la mancha de la corrupción ha llegado a los círculos más cercanos del presidente AMLO. Para muestra un montón de botones: los contratos millonarios en Pemex de la prima Felipa; los sobres amarillos llenos de dinero de sus hermanos Pío y Martinazo; las casas tanto en Houston como en México utilizadas por su hijo José Ramón, propiedad de contratistas del gobierno de la 4TD (cuarta transformación destructiva); los contratos millonarios otorgados por adjudicación directa a la red amigos prestanombres de su otro hijo Andrés Manuel López Beltrán. Eso sin contar las corruptelas de Bartlett y toda su estirpe, del Ejército Mexicano y los robos multimillonarios sin culpables en Segalmex, entre muchos otros ejemplos de corrupción.

Me entristecen los ataques continuos a la democracia y al INE; a la transparencia y al INAI; a la Suprema Corte de Justicia y a su cotidiana defensa de la Constitución y la legalidad; a los aspiracionistas de la clase media; a los periodistas sólo por representar a una determinada empresa de comunicación.

Me duele la prepotencia de Ana Gabriela Guevara, la mayor ladrona en la historia del deporte mexicano.

Me entristece el aumento de la pobreza y la pérdida en el poder adquisitivo de los mexicanos. Aunque el dólar cada vez vale menos, el huevo, los frijoles y las tortillas valen cada vez más, así como la gasolina, el gas y la energía eléctrica.

Me entristece que a estas alturas no exista un personaje en la oposición que pueda hacer frente en las urnas a la continuidad de Morena en el poder.

Me duele el futuro de México y también el futuro de las nuevas generaciones. Sé que para mis hijos, luego de este sexenio regresivo, será más complicado encontrar trabajo, será más peligroso ir a un bar, y en resumen será más difícil abrirse paso en este país en ruinas por culpa de un presidente autoritario y despótico.

