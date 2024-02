Mirador 14/02/2024

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche tiene una virtud que a veces es defecto, o un defecto que en ocasiones puede ser virtud: es radical.

Cualquiera pensaría que su radicalismo lo mete en problemas, pero no es así, pues ya no hay otros radicales como él, y así no tiene con quién polemizar. Cuando intenta hacerlo conmigo le saco la vuelta, como dicen. Soy de natural pacífico y rehúyo las discusiones, que suelen traer consigo dispepsia y enemistades.

Anoche mi amigo me dijo de repente después de la tercera copa:

-Dios no existe.

Yo me dispuse a no discutir con él, por más que en mi interior se sublevó el Padre Ripalda. Nos tranquilizamos los dos, el Padre y yo, cuando añadió mi amigo:

-Dios es. Existir es ser en el tiempo, y el misterio al que llamamos Dios es intemporal, eterno, sin principio ni fin. Dios no existe: Dios es.

Bebí otra copa a fin de tranquilizarme más. Pensé que en adelante, cuando alguien me diga: “Dios no existe”, le responderé: “Tienes razón”. El Padre Ripalda no se mortificará, y yo no sufriré dispepsia.

¡Hasta mañana!...