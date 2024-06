Morena quiere adueñarse de NL. MC le estorba

Les platico:

No es lo que él quiera, sino lo que le digan que quiera.

Solo falta saber si el gobernador cae antes o después del 31 de septiembre.

Samuel también quiso quedarse con NL pero sus bravuconadas y alardes de poder tienen hasta la madre no solo a los nuevoleonenses sino además al presidente y a la presidenta electa.

Lo que está por definirse es quien será el verdugo del peor gobernador que ha tenido NL, y miren ustedes que les ha ganado a muchos en eso de ser el peor.

los prianistas están que se pelan porque el juicio político contra el marido de Mariana sea antes del 31 de septiembre, pues de ser así, el Congreso local -controlado por ellos- designaría al sustituto.

Pero los duros de Morena quieren que sea a partir del 1 de octubre porque de esa manera, tendría que convocarse a nuevas elecciones para sustituir a Samuel los tres años años que restan de su nefasto mandato.

En tal escenario, el candidato de Morena sería el chico del momento: el senador electo Waldo Fernández, aunque primero tiene que resolver si su posición en el Senado es en una curul verde o morada. Para eso viaja hoy a la CDMX.

Acuérdense que él compitió por el PVEM, otra de las rémoras de Morena, junto al PT.

Waldo no quiere esta opción, porque siente que merece una gubernatura de seis años, después de haber batido a las duplas del MC y del PRIabismo -perdón- del prianismo.

Si hubiera nuevas elecciones, el MC no tendría candidato disponible, pues Luis Donaldo tampoco aceptaría ir por una gubernatura de tres años, pudiendo esperarse al 2030, al fin y al cabo está chavo.

Entonces, el MC no tendría postulante, porque ni modo de que vaya con el papá de Debanhi -Mario Escobar- quien perdió como candidato a una diputación federal naranja.

O con la esposa del “gallinazo” Bezares, que también perdió por el MC como candidata a otra diputación federal.

O con Gonzalez Alcántara; total, puro perdedor a la vista.

A lo mejor el MC de Samuel lo intentaría con los conversos Pato Zambrano o Madedito o la hija de Chavana o hasta con Poncho de Nigris.

Así de patética está la banda de las barajas - perdón otra vez- de las naranjas podridas.

Una mujer en el camino:

Una sola mujer podría salvar la honra del MC entrándole como candidata, si es que hay elecciones especiales para gobernador a la mitad del mandato de Samuel.

Aunque falta que esa mujer quiera, porque la “marca MC” está dañada en NL “gracias” al híperlactante Samuel.

Conste y por supuesto que no me refiero a Mariana, pues después de su intento fallido por la alcaldía de Monterrey, la distinguida influencer no quiere más queso, sino salir de la ratonera.

Colofón:

Existe la posibilidad de que Morena se alíe con el PRI y el PAN de NL para nombrar entre los tres partidos al sustituto de Samuel, antes del 1 de agosto y evitar así nuevas elecciones.

Depende de que Samuel se les ponga de pechito.

En este escenario cobraría fuerza la mujer a quien me refiero.

Quién es ella?

Cajón de sastre:

- La prioridad de Samuel, hoy, no es resolver el problema del agua; ni la movilidad; ni la inseguridad; ni el déficit presupuestal de su gobierno; nada de eso.

- Su única prioridad es salvar el pellejo político y no ir a la cárcel, pues su expediente y el de su parentela y amigos están más vivos que nunca.

- El único que se salvaría de la quema sería su achichincle Mike Flores, quien tendrá fuero, merced a la diputación plurinominal que le espera en el próximo Congreso local.

- Hasta del juicio político podría salvarse, siempre y cuando les dé... a sus opositores lo que le pidan.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván; la Infame e Infumable Ramle y los desabridos gansitos rellenos de nada: la Ardiente, Ardorosa, Metiche y Collona Lady Rabietas Cochinilla -perdón- Cuachanilla- perdón- Cachanilla recién auto exiliada en su natal Mexicali; el Estrógeno Jesús David, engendro unicelular de probeta y Lady; más la Sinsostenible Irene y la trepidante trepadora social, Martha Lozano, Tránsfuga sampetrina del Anafre; su defensora de oficio, la “música” Leticia Ce, el “buen hombre” Arturo Soto, loquito foquito aplaudidor de Miguel Treviño y hoy adorador converso besa-pies de Mauricio Fernández, las nuevas adquisiciones de los chaleros -perdón- chateros regios.