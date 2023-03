‘Narconalismo’: lo que menos necesitamos

Tras una semana de intensa desinformación, parece claro que para el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador existe lo que podríamos llamar “narco-nacionalismo”. Es decir: “Estos son mis narcos y sólo yo puedo castigarlos”. Esa fue la respuesta del gobierno a lo que entendió como una amenaza del Gobierno de los Estados Unidos. Poco importa que no han podido poner orden y menos aún garantizar la seguridad pública; como dijeron los Jesuitas de la Tarahumara: “Los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”.

¿Por qué digo que existe desinformación? Porque los medios, necesitados de dramatizar todo, han hecho una tormenta en un vaso de agua, sacando de contexto lo dicho en Estados Unidos y de pasada, le han tirado suficientes huesos a los radicales de los dos lados de la frontera, para que peleen entre sí, se amenacen y se den gusto frente a sus seguidores. Acá los morenistas, allá el ala radical del Partido Republicano.

Vamos por partes. El congresista texano, Dan Crenshaw, ni milita en el Partido Demócrata del presidente Biden, ni es un conservador radical. Por sus enemigos los conoceréis. Es de lo más moderado que existe en el Partido Republicano. Los republicanos radicales no lo soportan y lo atacan un día sí y el otro también, tanto en el Congreso, como en la vía pública. No le perdonan sus posturas moderadas en materia económica y migratoria. No debe extrañarnos, creció en Colombia, habla perfecto español, su postura corresponde a la de un legislador de Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, tradicionalmente gobernada por el Partido Demócrata, donde viven más mexicanos que en Saltillo.

En ningún momento propuso acciones unilaterales de parte del Gobierno estadounidense. En todo momento habló de mayor colaboración con el Gobierno de México. Habló de ataques focalizados al crimen organizado junto con el Gobierno. Bajo la sencilla premisa de que el crimen organizado es enemigo de México y de Estados Unidos. Nada de cuanto dijo contó, está claro que los medios necesitaban sangre y desgarramiento de vestiduras.

Por otra parte, resulta absurdo hablar de intervenciones militares cuando con una buena labor de inteligencia, como las que acostumbra realizar la Secretaría de Marina con apoyo de la CIA, es más que suficiente. Para todo lo demás, existe la tecnología más moderna sin que se requiera que un solo soldado de Estados Unidos pise tierra mexicana. El Gobierno norteamericano está curado en salud de ese tipo de incursiones. Son muy costosas y ganan muy poco.

También resulta absurdo hablar de que la derecha radical estadounidense está interesada en incursionar militarmente en México. Cualquier analista de medio pelo desestimaría una acusación así. La derecha radical estadounidense es nacionalista y aislacionista, pugnó por salirse de Afganistán y ahora quiere hacerlo de Ucrania. Respecto a México no ven más allá del muro que quieren construir.

Lo cierto es que tanto el Gobierno mexicano como el estadounidense han gastado decenas de miles de millones de dólares en combatir a estos grupos criminales y los resultados son un absoluto fracaso. Miles de personas asesinadas y montones de dinero despilfarrado, a causa del propio crimen organizado o víctimas de las drogas letales como el fentanilo que también se consume en México. Vidas y dinero de contribuyentes de ambos países que mucho bien haría en otros rubros, como el medioambiental, social, educativo y económico de las dos sociedades.

Se requiere mucha cooperación bilateral, mucha colaboración y mucho trabajo conjunto. Lo que menos necesitamos es patrioterismo barato, “narconalismo” que sólo busca encender a los sectores más radicales de Morena y del Partido Republicano a partir de aseveraciones inventadas, y de pasada proteger con o sin intención a los criminales. El tema es grave, no sólo se trata de dinero, sino de vidas humanas.

