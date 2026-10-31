$!No celebramos Halloween, celebramos la vida y no la muerte

Cada 31 de octubre, mientras muchas familias se preparan para celebrar Halloween, otras buscan maneras distintas de vivir esta fecha. Para quienes formamos parte de la Casa de Rescate Cristo Vive de México A. C., este día representa una oportunidad para compartir nuestras convicciones, fortalecer los lazos familiares y recordar que la esperanza también se construye a través de acciones sencillas.

De esa convicción nació el Festival “Cristo Vive: Celebrando la Luz y no las Tinieblas, la Vida y no la Muerte”, una iniciativa que busca ofrecer a niñas, niños y sus familias un espacio gratuito de convivencia, alegría y seguridad.

Durante esta celebración, los dulces, los alimentos, los juguetes y los juegos mecánicos no son solo entretenimiento sino una oportunidad para reunir a las familias, compartir momentos de alegría y fortalecer los vínculos que muchas veces se ven debilitados por las exigencias de la vida cotidiana.

Creemos que la familia es uno de los primeros espacios donde aprendemos valores como el amor, el respeto, la solidaridad y la paz. Sin embargo, estos principios no pueden quedarse únicamente en las palabras. Necesitan expresarse en nuestras relaciones, en la manera en que acompañamos a nuestras hijas e hijos y en las oportunidades que generamos para convivir.

Nuestra fe cristiana también nos invita a reflexionar sobre los mensajes que compartimos con las nuevas generaciones. Desde nuestras convicciones bíblicas, elegimos celebrar la vida, la esperanza y la luz que representa Jesucristo. No se trata solamente de organizar una festividad diferente, sino de ofrecer un espacio donde podamos compartir el Evangelio y transmitir valores que contribuyan al bienestar espiritual y emocional de las familias.

Esta labor adquiere un significado especial cuando pensamos en los desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Las adicciones, el alcoholismo y otras problemáticas sociales nos recuerdan la importancia de fortalecer las redes de apoyo, generar espacios de encuentro y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

En ese sentido, creemos que la prevención también comienza en la convivencia cotidiana, en el tiempo que dedicamos a escuchar, en el ejemplo que ofrecemos y en la posibilidad de que niñas y niños crezcan rodeados de afecto, confianza y esperanza.

A lo largo de los años, hemos sido testigos de la respuesta de numerosas familias que encuentran en este festival una manera de compartir sus creencias y disfrutar de una celebración en comunidad. Lo que comenzó como una iniciativa de nuestra organización hoy se realiza en diferentes ciudades de México y en países como Brasil, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Francia, Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

Esta experiencia nos ha permitido reconocer que, más allá de las distancias geográficas, existen necesidades que compartimos: sentirnos parte de una comunidad, encontrar espacios seguros para nuestras familias y transmitir a las nuevas generaciones principios que orienten sus vidas.

Para la Casa de Rescate Cristo Vive de México A. C., celebrar la luz y la vida significa también asumir una responsabilidad con nuestro entorno. Porque la fe no solamente se expresa en aquello que creemos, sino también en lo que hacemos por las demás personas.

Y quizá esa sea una de las enseñanzas más importantes que queremos compartir cada 31 de octubre: que la esperanza se fortalece cuando somos capaces de reunirnos, acompañarnos y construir, desde nuestras convicciones, una comunidad donde el amor se traduzca en acciones.