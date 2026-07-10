NosotrAs: Abrimos caminos

+ Seguir en Seguir en Google
TEMAS
Mujeres
Localizaciones
Saltillo

Cada reto enfrentado, cada espacio conquistado y cada obstáculo superado se convierten en un camino más transitable para las mujeres que vienen detrás

11 julio 2026
NosotrAs: Abrimos caminos

La vida te lleva por caminos que no imaginas: tomas una decisión y llegas a un lugar que no esperabas, y conoces personas que no creíste que serían parte de tu vida. Cada experiencia, cada aprendizaje, te servirá el día de mañana.

Tus sueños de niña no son tus realidades de adulta.

Descubrir los secretos de la naturaleza y cómo funcionan los seres vivos era mi principal interés, y estudié Biología. Después entré a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) para hacer una maestría. Me quedó claro que no sería fácil. Fue una etapa difícil; ahí conocí el escuelismo y el rechazo a lo que es diferente. Pero me gradué y rompimos el paradigma de que las biólogas no pasaban del tercer semestre.

En el Municipio de Saltillo trabajé en Ecología por poco más de nueve años. Ahí conocí la brecha salarial. Si eras jefa y mujer, ganabas un 20 % menos que un hombre. Fue hasta el séptimo año cuando mi jefe homologó los sueldos. Fui testigo de la buena voluntad de algunos hombres hacia las mujeres, lo cual no era muy común. El reto era tener subalternos hombres que no querían jefas mujeres.

Esa experiencia fue muy importante porque, de ahí en adelante, tendría que interactuar más con los hombres.

Entré al Municipio de Ramos Arizpe, también en Ecología. Había que preparar reglamentos y acciones. Duré poco porque me invitaron a trabajar en Servicios Municipales, de lo que no sabía nada y con todo en contra. No podía detenerme a pensar; la vida del Municipio seguía, entendiera yo la magnitud del compromiso o no. Al final hicimos buen equipo y cumplimos los objetivos.

Si nosotras podemos, hay que abrir y allanar el camino para las que vienen detrás. Posteriormente, otras mujeres siguieron dirigiendo esta área.

Tuve la oportunidad de trabajar en Agua Potable, que fue un verdadero reto: un trabajo que disfruté enormemente, complicado y con pequeños grandes logros.

Te preparas, estudias, te arriesgas y alguien confía en ti. Esas oportunidades valen oro. Cuestan porque tienes que estar presente y dejas de lado a la familia, a las amigas y la diversión, pero la recompensa es personal: pude hacerlo y, si yo puedo, otras mujeres también pueden.

Y bueno, de ahí brinqué a la iniciativa privada, a una empresa de agroquímicos, donde trabajaría en productos orgánicos para la agricultura. Era algo muy nuevo para mí, pero muy interesante. Producir sin contaminar: me encantó el reto. Con la ayuda de una amiga recorrimos toda la República. Y vaya que aprendí.

Ahora estoy en la Secretaría de las Mujeres y todo lo que viví ha sido el sostén de mi trabajo. Cada evento es una revelación, cada experiencia te mueve a buscar soluciones, y si yo no tengo la respuesta, la busco; y si yo no puedo, pido ayuda.

Te invito a que te prepares y que creas en ti, a que te atrevas, a que cambies lo que no te gusta. No te quedes callada, no sigas lo que dicen los demás, sino aquello en lo que tú creas.

Tú vales mucho, eres fuerte, eres valiente. Cree en ti.

$!NosotrAs: Abrimos caminos
Argentina Orta
Licenciada en Biología, con especialidad en Manejo de Pastizales y un profundo interés por la naturaleza. Ha sido profesora de Ecología, Fisiología Vegetal, Manejo Integral del Agua en la Industria Automotriz y Reglamentación en Materia de Agua.
En el servicio público ha trabajado en los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, además de desempeñarse en la iniciativa privada en ambas ciudades.
Actualmente trabaja en la Secretaría de las Mujeres del Estado de Coahuila, en el área de Igualdad Sustantiva, desde donde colabora con las Instancias Municipales de las Mujeres y las Unidades de Igualdad de Género de las dependencias estatales. Asimismo, imparte capacitaciones en temas de derechos humanos, masculinidades positivas, corresponsabilidad familiar, entre otros.
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
NosotrAs

NosotrAs

Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.