$!NosotrAs: El silencio de las aulas

Es hora de que la clase inicie, los estudiantes toman sus asientos en cuanto ven al docente entrar al aula, todos guardan absoluto silencio en espera de indicaciones, pero ¿en realidad hay silencio?

Dentro de la mente de cada una de las adolescentes pasan miles de pensamientos que no están relacionados con la materia, pasando desde una pelea en casa con su mamá hasta intentar el nuevo maquillaje que vio en un video la noche anterior.

Existen investigaciones donde describen que las emociones tienen influencia en la atención, memoria y capacidad para resolver problemas. Según estudios de la OMS el 16% de las adolescentes presentan problemas físicos y emocionales donde la mayoría se detectan muy tarde o nunca se detectan.

Por un lado, se encuentran aquellas habilidades que les permiten gestionar adecuadamente situaciones de estrés, establecer relaciones interpersonales sanas dentro de su entorno escolar y lograr una adecuada organización y equilibrio entre su vida personal y la escolar. Aquellas adolescentes que poseen estas características tienden a mostrar mejores hábitos de estudio, actitud positiva, buena motivación ante el aprendizaje reflejándose como una alumna de buen desempeño académico.

Pero aquellas adolescentes que presentan dificultades emocionales o problemas de salud mental como la ansiedad, depresión o estrés crónico que afectan la capacidad de concentración, memoria y motivación. Se verán reflejado en una adolescente aislada, con problemas de conducta, baja autoestima, desmotivación e irritabilidad donde académicamente hablando no cumplirá con sus tareas, no terminará las actividades en clase, le tomará tiempo tomar decisiones para la resolución de problemas y tendrá mayor tendencia a ausentarse de clases.

Las personas que se encuentran enfrente del aula o que tienen contacto directo con las estudiantes tienen una gran responsabilidad porque la educación va más allá de desarrollar el área cognitiva. La relación que se tiene con el bienestar emocional es bidireccional, con el apoyo de servicios psicopedagógicos se podrá adquirir la integración de prácticas pedagógicas que fomenten la expresión emocional para que la alumna a parte de adquirir conocimientos también desarrolle estrategias y herramientas para formar adolescentes resilientes, autónomas y con buena autoestima.

Las dificultades emocionales afectan el rendimiento académico y si este rendimiento también es bajo puede convertirse en un factor estresor que incrementa el estrés, la baja autoestima y los sentimientos de incompetencia. La escuela debe contar con personal capacitado, especializado y actualizado para poder detectar a tiempo estas señales para que posteriormente se puedan implementar estrategias de apoyo socioemocional efectivas llegando a construir una estrecha relación entre el rendimiento académico y el bienestar integral de las alumnas.