NosotrAs: Escritoras

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Escribir es resistencia: ocupar la palabra, contar nuestra historia y abrir camino para que otras puedan imaginarse y reconocerse en ella

NosotrAs: Escritoras

Escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado

–Virginia Woolf

NosotrAs: tejedoras de historias, delicadas musas y bravas poetas; nosotras, las protectoras del cosmos y creadoras de estrellas, fuimos las que estuvimos, somos las que estamos y las que trabajamos forjando el camino de las que han de estar mañana. Siempre presentes desde el inicio de los tiempos, en el campo, en la política y en la intimidad desde donde se construye la grandeza; siempre, siempre hemos estado presentes nosotras, pero somos pocas las que nos hemos atrevido a hacer uso de la palabra, de la oralidad y la escritura para cambiar las narrativas que duelen a la humanidad entera.

Sobradas de experiencias que visibilizar, de prejuicios que demoler y de normas tradicionales que objetar, carecemos del tiempo y, la mayoría de las veces, del apoyo para detenernos y registrar nuestras luchas, pensamientos y descubrimientos científicos, artísticos o cotidianos. Sigue siendo dispareja la oportunidad de inscribir la propia realidad, vista desde nuestros ojos y vivida desde nuestros cuerpos y territorios.

Y es que le faltan horas al día para poder alcanzar las altas expectativas que la sociedad ha impuesto en nosotras. Yo, por ejemplo, desde que me levanto lo hago para atender a otros, y no es hasta muy entrada la noche que me doy una escapada para escribir. Estoy cansada y, muchas veces, he querido dejar de hacerlo, pero luego, como un susurro violento, llega a mí Virginia Woolf y soy consciente de que escribir es también una forma de resistir, y que escribo porque se lo debo a quienes les fue negado. Escribo porque nos lo debemos y se lo debemos a las niñas que merecen la oportunidad de vivir en fantasías escritas por mujeres, en donde ellas son las protagonistas, fuertes y valientes; para evitar que otras sufran lo que sufrimos o para que sepan que no están solas si ya lo están viviendo. Nos debemos la posibilidad de habitar con nuestras voces y hacer que estas retumben vigorosas en periódicos, libros, antologías, redes sociales, paredes y monumentos.

Existe una famosa anécdota de la infancia de la escritora Cristina Peri Rossi, quien de niña leyó casi todos los libros de la biblioteca de su tío. Cuando le contó a este su deseo de ser escritora, el señor señaló que en su biblioteca solo había tres libros escritos por mujeres (Alfonsina Storni, Sylvia Plath y Virginia Woolf) y, usando el trágico final de esas escritoras, sentenció “Las mujeres no escriben, y cuando escriben se suicidan”. Esa niña, en 2021, fue galardonada con el prestigioso Premio Miguel de Cervantes por su sólida y vasta obra poética y narrativa.

Así pues, las exhorto a seguir escribiendo, a participar en concursos literarios, en columnas periodísticas e, incluso, a escribir solo para leernos entre nosotrAs.

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Blanca Rosita Moreno Arizpe
Originaria de Monclova, Coahuila. Bibliotecaria, promotora cultural y creadora de proyectos. Es coordinadora de la Mesa por Vocación de Trabajo con Público en General del Programa Nacional de Salas de Lectura.
Ha convertido su pasión por la lectura en una herramienta para promover y defender los derechos humanos en las comunidades.
Feminista, madre, repostera, cocinera y, a veces, escritora.
Algunos de sus relatos y poemas forman parte de las antologías La vuelta al mundo (2024), Voces de Mujer (2025), Lenguas letales (2026) y Fundir el acero (2026).
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Nosotras es un espacio de colaboración dentro de Vanguardia, para conocer opiniones de mujeres diversas, libres, furiosas, críticas, creativas e incontenibles. .

Históricamente, el “nosotros” dominó la opinión pública. El “nosotras” es un gesto de presencia política. No es solo identidad: es disputa por la voz. Cuando una mujer escribe “nosotras”, no pide permiso para representar; se asume como parte de una conversación colectiva.