$!NosotrAs: La democracia se escribe en femenino

Durante décadas se nos enseñó que la democracia consistía únicamente en votar cada cierto tiempo. Pero la democracia verdadera no termina en las urnas. Democracia es que tu voz tenga impacto. Democracia es poder participar, decidir, cuestionar, proponer y transformar la realidad de tu comunidad.

El liderazgo de las mujeres no pide permiso. Cuida, confronta, negocia, construye, resiste y transforma. Las mujeres lideran desde la empatía, la organización y la firmeza, incluso en contextos donde históricamente se les ha querido silenciar.

Hoy más que nunca necesitamos mujeres ocupando espacios públicos, tomando decisiones y encabezando movimientos sociales. Porque cuando una mujer participa, avanza una comunidad; pero cuando las mujeres lideran, avanza la democracia. Sin mujeres liderando, no hay democracia posible.

Incluso hoy, teniendo a una mujer en la Presidencia, seguimos viendo críticas marcadas por estereotipos y exigencias que históricamente no se aplicaron de la misma manera a los hombres. Con frecuencia se cuestiona su carácter, su tono de voz o su forma de liderar por el simple hecho de ser mujer, mientras que a otros presidentes se les juzgaba por sus decisiones políticas, no por su género.

La representación simbólica no elimina automáticamente las desigualdades estructurales, la violencia política, la brecha salarial ni los obstáculos que millones de mujeres siguen enfrentando para participar en la vida pública. Tener una mujer en el poder no significa que todas las mujeres tengan poder.

La igualdad no se alcanza cuando una mujer llega a un espacio históricamente negado; se alcanza cuando todas pueden participar y liderar en condiciones equitativas y libres de violencia.

Aunque las mujeres obtuvieron derechos formales, durante décadas siguieron enfrentando barreras invisibles que condicionaban su autonomía, su participación ciudadana y su liderazgo. Porque la igualdad ante la ley no siempre significa igualdad en la realidad.

Nos dijeron que ya éramos iguales porque la ley lo escribió en papel. Pero, fuera de los discursos y las ceremonias oficiales, cuando una mujer decidió levantar la voz, participar en política o liderar, el sistema reaccionó como siempre: cuestionando su capacidad, su carácter y hasta su derecho a estar ahí, obligándola a demostrar el doble para recibir la mitad del reconocimiento.

Nos dijeron que esperáramos, que no era el momento; primero la patria, los hombres, la estabilidad.

Y mientras esperábamos, decidían por nosotras.

Decidían sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos.

La democracia mexicana jamás ha tenido miedo de las mujeres obedientes.

Le teme a las mujeres que piensan, cuestionan, participan y lideran.

Porque una mujer con voz incomoda.

Pero millones de mujeres organizadas transforman la historia.

La igualdad no llega cuando una mujer alcanza el poder.

Llega cuando dejan de castigarlas por ejercerlo.

Porque la voz de las mujeres cambia el rumbo de la historia.