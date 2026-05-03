$!NosotrAs: llegamos a la Feria del Libro de Coahuila

Llegamos todas. NosotrAs se presentó en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026. Comenzamos diciendo la verdad: NosotrAs es colectividad y es espejo. Por eso ha conectado y por eso podemos decir que estamos haciendo historia. ¿Cuántas veces un proyecto editorial de un medio ha alcanzado un espacio así?

En un mundo donde el promedio de atención es de 15 segundos, las columnas de NosotrAs en promedio tienen cuatro minutos de permanencia: nos estamos leyendo y sí, nos estamos contemplando. Durante los primeros 55 días del proyecto acumulamos 70 columnas y colaboraciones. Por eso cuando surgió la oportunidad de estar en la Feria del Libro fue un ¿en verdad lo hacemos? ¡Y qué bueno que lo hicimos, con todo y miedo... porque nos encontramos!

Mauricio Cabrera, curador y asesor de contenidos dijo en una ocasión: uno de los retos más difíciles para los generadores de contenido es mover físicamente a la audiencia, citarlos y que asistan. El sábado 2 de mayo a las 19:00 horas, llenamos la sala Enriqueta Ochoa.

Tomamos los micrófonos para escucharnos, apreciarnos y compartir. Junto a Cyntia Moncada y Eugenia Flores compartimos las perspectivas del proyecto que lo hacen tan diverso, sabio y auténtico; porque estamos documentando diferentes realidades y creando el futuro de una memoria con perspectiva de género. Como dijo Eugenia: en este proyecto se está reconfigurando el concepto de columna periodística.

NosotrAs está volviendo a acercar a mujeres a buscar físicamente y comprar Vanguardia, Cyntia reforzó esta idea con la anécdota de Semana Santa, cuando columnistas prefirieron esperar a ser publicadas y vivir la magia de ver su nombre escrito en papel.

Esta columna no es para un nicho, hay una audiencia identificándose y despertando desde el otro lado. Haciendo comunidad. Gracias a todas las personas que asistieron y participaron en esta colectividad, la presentación de NosotrAs se transformó en una atmósfera de espacio seguro y vernos ahí permitió dimensionar el cariño y apropiación de este proyecto. Celebremos que llegamos a la FILC porque hablamos unas, pero llegamos todas... hicimos historia.