$!NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes

La sociedad sigue imponiendo expectativas contradictorias sobre las mujeres: mientras el feminismo impulsa la libertad de elegir, aún se juzga a quienes buscamos ser madres y profesionistas al mismo tiempo. Lo he vivido de cerca: se nos observa, se nos mide y, muchas veces, se nos señala desde parámetros que no contemplan la complejidad de nuestras decisiones.

En ese juicio constante, pareciera que siempre hay una forma “correcta” de ser mujer. He sentido cómo, si priorizo mi carrera, se cuestiona mi capacidad de cuidar, y si priorizo la maternidad, se minimiza mi ambición. Como si elegir uno implicara renunciar al otro, como si no fuera posible habitar ambos espacios sin culpa. Esta mirada no solo limita, también incomoda y desgasta.

Incluso entre nosotras mismas se reproducen estas ideas. Todas hemos sido testigos y, en ocasiones, cómplices de lo duras que podemos ser con quienes deciden ser madres, como si la maternidad fuera sinónimo de perder valor en el ámbito profesional, como si cuidar implicara dejar de ser capaces. Reconocerlo también es necesario para transformar esas miradas.

La exigencia no es menor: ser suficientes en todos los ámbitos, cumplir con expectativas profesionales, emocionales y sociales, mientras se sostiene una narrativa que rara vez reconoce el esfuerzo detrás de esa multiplicidad. En ese contexto, muchas aprendemos a habitar la contradicción en silencio, cargando con la sensación de no estar haciendo nunca lo suficiente.

Pero la experiencia cotidiana cuenta otra historia. Desde lo personal, he entendido que ser madre y profesionista no es una contradicción, sino una forma de integrar distintas dimensiones de la vida en un mismo proyecto. Es también una forma de resistencia frente a una sociedad que insiste en fragmentarnos.

Nombrar esta tensión es necesario. Hacer visible lo que incomoda permite abrir conversación y construir otras posibilidades. Hablar de maternidades diversas y de decisiones propias amplía el horizonte para quienes vienen detrás.

Desde mi voz, invito a la reflexión: a dejar de señalar, a cuestionar los juicios que repetimos y a comenzar a respetar la autonomía de cada mujer para definir su propio camino. Porque en ese cambio de mirada también se construye una sociedad más justa y empática.