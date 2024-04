Verdad #1 Los seres humanos, por el simple hecho de serlo, estamos obligados a velar por nuestros propios intereses, pero sin olvidar jamás a aquellas personas que nos rodean y que necesitan de nuestra ayuda espiritual, afectiva o material.

Verdad #2 Todo gobierno debe tener como fin principal el implementar acciones que conduzcan al bien común. En caso de no hacer esto, se estaría incurriendo en un despropósito, pues todas las obras emprendidas deben hacerse con un alto apego a la justicia social, es decir, buscando la equidad y el equilibrio de la sociedad en su conjunto.

Verdad #3 Todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de velar por nuestro prójimo. Esta labor no puede residir en unas cuantas personas, instituciones civiles o dependencias gubernamentales.

Verdad #4 El programa de becas y de apoyos “del bienestar” implementado en el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador es loable, pues todo esfuerzo encaminado a mejorar la calidad de vida en los sectores más abandonados y necesitados la sociedad merece no sólo nuestro reconocimiento, sino también nuestro apoyo.

Verdad #5 Cuando hablamos de marginación y de pobreza, vienen a nuestra mente poblaciones chiapanecas o oaxaqueñas, sin embargo, en todo México abundan poblaciones en donde las condiciones de vida son francamente difíciles. Además de no contar con servicios básicos, muchas veces están desprovistos de clínicas de salud o escuelas. Por lo tanto, estos apoyos sólo deben darse a personas que se encuentren entre la población en estado de pobreza y pobreza extrema.

Verdad #6 Cuando se da, no se debe exigir nada a cambio. Es verdad que el gobierno de la 4T hizo bien en ayudar a hombres y mujeres mayores de 65 años, a estudiantes, a ninis y a madres solteras. Sin embargo, dichos apoyos se entregan sin hacer previamente un estudio socioeconómico para ver si realmente necesitan o merecen una beca mensual. Sin embargo, el verdadero fin no es ayudar sino lo que se podrá exigir a cambio: “Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya saben de que cuando se necesite defender, en este caso a la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal. Es un asunto de estrategia política”, dijo AMLO en una declaración que hizo reaccionar a la opinión pública. Por si fuera poco, también declaró en su show de entretenimiento matinal: “La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno que, hasta los animalitos que tienen sentimientos, ya está demostrado, ni modo que se le diga a la mascota: ‘A ver, ve a buscar tu alimento’. Pues se les tiene que dar alimento ¿no?”. Es verdad, las palabras del presidente son indignantes, y eso sucede a diario. Comparar a los pobres con animales que pueden votar, es no tener la más mínima sensibilidad humana. Ahora comprendo por qué su más cercana imitadora, incluso en lo insensible, nos dice que es mentira que no se puede tener una vida digna sin trabajar.

Verdad #7 El que da y quita, con el diablo se desquita. Es verdad que López Obrador ha sido el presidente que más apoyos sociales ha entregado. En este año de campañas presidenciales, pues ya sabemos que la finalidad del programa del bienestar es meramente electorero, se entregan mensualmente 3 mil pesos a los adultos mayores de 65 años. Sin embargo, se quitaron apoyos que precisamente beneficiaban a la población de este rango de edad en estado de pobreza y pobreza extrema. Se acabaron las medicinas gratuitas, se quitó también el Seguro Popular. Se dejó de dar tratamiento a niños y adultos con cáncer. Se redujo el gasto en salud, disminuyeron los créditos de INFONAVIT, creció la pobreza extrema, se quitó la escuela de tiempo completo, se quitaron las guarderías federales que tanto beneficiaban a madres solteras y trabajadoras. Ahora los abuelos tienen que cuidar, en muchos de los casos, a las y los bebés. Por si fuera poco, la inflación hizo que aumentara a más del doble la gasolina, el gas, la luz, y alimentos de la canasta básica como el huevo, el frijol y las tortillas. Para acabarla de amolar, el gobierno de AMLO ha hecho todo por beneficiar a ciertas personas, y éstas no son las que viven en estado de pobreza y a quienes López ve como mascotitas obedientes. El presidente Andrés ha beneficiado grandemente a sus hijos y a sus amigos con negocios multimillonarios, a mandos superiores del Ejército Mexicano dándoles el control de aeropuertos, fronteras, de megaconstrucciones y, por si fuera poco, de farmaciototas, y a narcotraficantes a quienes brinda sus abrazos mientras éstos regalan balazos a la población civil.

Verdad #8 México es muy grande y diverso. Por el bien de los que menos tienen, todos como sociedad, empezando por los empresarios, debemos ayudar a quienes viven en estado de marginación. Por un México solidario y más equitativo, debemos apoyar, quienes podamos hacerlo, a quienes menos tienen.

Verdad #9 Al estar en una casilla el próximo 2 de junio, digamos NO a gobiernos populistas que sólo buscan perpetuarse en el poder comprando vilmente la voluntad de los que menos tienen y comparándolos con mascotas indefensas. Por eso digamos no a Morena.

