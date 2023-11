Nuevo León: Violencia política a la vuelta de la esquina rumbo al 2024

Las noticias de Nuevo León no son halagüeñas. La violencia política, que se había despejado del horizonte desde generaciones atrás, ahora amenaza con hacerse presente. El secretario de Gobierno, Javier Navarro, dice que empleará la fuerza pública para impedir que asuma el poder el gobernador designado por el Congreso local si no es de la satisfacción del grupo gobernante. La Constitución del Estado es clara respecto a las atribuciones del órgano legislativo para designar gobernador en caso de falta del mandatario constitucional por más de un mes. Así lo han señalado la Corte y el Tribunal Electoral. La alusión al consenso como acuerdo unánime carece de base legal, y significaría concederle veto a un sólo diputado haciendo intransitable el acuerdo.

El presidente López Obrador complica la solución porque ha contribuido al problema, alentando la confrontación al brindar su apoyo público a un mandatario sin sentido de los límites, engallado con el respaldo de palacio nacional. La falta de diálogo y entendimiento conduce a la violencia, peligrosa secuela de los tiempos que se viven y no sólo en dicho estado.

TE PUEDE INTERESAR: Prisión preventiva

Por todos los medios, el gobernador Samuel García ha intentado someter a los legisladores locales, incluso a través de la intimidación y el uso faccioso de los recursos de gobierno. Es previsible que la mayoría del Congreso designe un gobernador que no sea a modo de quien decidió abandonar el cargo en búsqueda de la candidatura presidencial. No es la primera vez que allí y en otros estados se presenta una situación semejante. El Gobierno Federal siempre ha actuado para mediar y lograr el acuerdo, arreglo que hoy se complica por la parcialidad del Presidente.

Debe quedar claro que el diferendo no es un tema político, sino de estricta legalidad, de constitucionalidad. No se trata de que MC postule al gobernador García, de si este debe tener una postura opositora y no de comparsa del oficialismo, o de si los legisladores locales no corresponden a las expectativas de unos u otros; consecuentemente, si el gobernador interino es de una filia partidista o postura de grupo. Se trata de salvaguardar las atribuciones constitucionales que corresponden al Congreso local y, por lo mismo, respetar y hacer respetar sus resoluciones, agraden o no.

La polarización política y la partidización del gobierno nacional se vuelve el problema mayor para lograr una salida política razonable a las partes. Por la vía del litigio inevitablemente habrá un perdedor, sin embargo, se trata de respetar la Constitución, que faculta a la mayoría en el Congreso a resolver en libertad. López Obrador es azuzador del conflicto, y ahora un estado a la vanguardia de la modernidad económica y que siempre ha resuelto la competencia por el poder en términos de legalidad y civilidad ejemplar, transita al peligro de la violencia política.

TE PUEDE INTERESAR: Colosio: ‘ambición lleva a Samuel García a tomar decisiones poco prudentes’

La situación es preocupante a la vista de la competencia nacional por el poder, que situaciones de fuerza se impongan sobre la razón legal. Las instancias judiciales son la base para dar salida al conflicto y, por lo mismo, deben ser respetadas y cumplidas. ¿Qué se puede esperar si el mismo Presidente pone entredicho no sólo la legalidad, sino las decisiones del Poder Judicial? La Secretaría de Gobernación (Segob), que opera este tipo de asuntos con sentido de mediación, ha sido anulada por la parcialidad de su titular. El Presidente no tiene quién opere estas soluciones porque todo en su entorno suscribe a la intransigencia propia de la lógica de guerra.

Se requiere de mediación, un acercamiento entre partes en extremos que complican la conciliación y el acercamiento de posturas. Siempre la solución es posible en la medida en que los factores que influyen jueguen su parte para el entendimiento, no para el conflicto. Lo que ocurra servirá para prever qué viene para la elección presidencial. Hasta hoy la postura presidencial ha prevalecido. Es hora de que todos contribuyan a que ninguna causa es válida ni tolerable si compromete la paz social, la legalidad y el acuerdo.