Nadie se imaginó que el juicio en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, iba a salpicar al estado de Coahuila. Pero sí, otra vez en un juicio en Estados Unidos se hace referencia a actos de corrupción en el estado.

Otra vez en un juicio y una corte en Estados Unidos, se habla de presuntos actos de corrupción, desvío de dinero y fraudes en la administración estatal.

El exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal, quien lleva largos meses esperando en Texas por su sentencia después de que se declarara culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito, narró todo un esquema financiero de fraude y desvío de recursos en Coahuila.

Declaró que se cometieron actos de corrupción que tenían que ver con el cobro de comisiones de obras, por ejemplo.

Afirmó también que desde la tesorería estatal se desviaron 200 millones de dólares de recursos públicos.

Pero no es nuevo que en una corte y un juicio en Estados Unidos, se hable del presunto esquema de corrupción que azotó al estado. De hecho, ya es algo conocido.

Por ejemplo, en el juicio donde se sentenció a cinco años de libertad condicional al empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, conocido como “El Rey de los Dragones”, también se habló de esquemas de desvío a través de contratos con sobornos e inflación de costos.

En el juicio al exgobernador Jorge Torres, donde se le condenó por lavado de dinero, éste admitió que durante su mandato realizó transacciones financieras a Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para Coahuila.

La situación es que todo se habla y se dice del otro lado del río Bravo, mientras que acá no se dice ni pío.

Más allá del interés que pueda tener un delincuente confeso como Javier Villarreal con las autoridades estadounidenses, la situación es que en Coahuila y en México no se ha investigado absolutamente nada sobre todos esos dichos.

AL TIRO

Ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción, tienen absolutamente nada sobre todo lo que se ha dicho una y otra vez en juicios en Estados Unidos.

Si se les pregunta a los responsables de dichas oficinas sobre lo que se dice en Estados Unidos, le dan una vuelta olímpica al tema y salen con la misma declaración robotizada de siempre.

Así pues, otra vez en un juicio y corte en Estados Unidos se habla de la presunta corrupción que imperó en Coahuila; de presuntos desvíos, esquemas de robo y fraude, sobrepagos.

Pero aquí se guarda silencio. No hay investigaciones, no hay responsables, no hay indagatorias (o si hay son simuladas). Pero por si no lo sabe, este año se presupuestaron 6 mil 726 millones de pesos al pago de la deuda, poco menos del doble de lo que se va a destinar a inversión pública y casi cinco veces lo que se va a destinar a ayudas sociales.

Nada, pues sigamos guardando silencio. Que hablen de ello en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: El jalón de orejas a la alcaldesa y alcaldes morenistas