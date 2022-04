Pelea Motorola contratos a la mala en SEDENA

Les platico: mediante artilugios y valiéndose de artículos a modo, la empresa Motorola Solutions, S.A., está buscando quedarse con contratos de la Defensa Nacional, y todo lo que se mueva en las entidades de seguridad nacional.

Ello a pesar de que su tecnología no es capaz de realizar una simple interfase con el Sistema satelital Mexsat, tal como lo manda el acuerdo publicado desde el 30 de noviembre de 2020.

Una investigación de mi BigData descubrió que dicha empresa busca tumbar los procesos de licitación, divulgando falsedades a través de medios de circulación nacional.

Tal es el caso de una publicación llamada Radiocomunicación, que confirma la percepción de abusivos que don Andrés Manuel tiene sobre muchas compañías extranjeras que han saqueado al País.

La citada publicación salió a la luz pública la semana pasada y señala a la empresa mexicana Inmosat, Intercomunicaciones Móviles Satelitales, S.A. de C.V., con sede en Monterrey, como el único proveedor que puede cumplir con las especificaciones técnicas de un proceso de licitación de la SEDENA.

Tal proceso busca la sustitución de radios VHF (licitación 00700999-E17-2022), donde también se le señala de ser la única empresa en México en la comercialización de terminales Mexsat para el gobierno mexicano.

En pocas palabras, Motorola acusa a Inmosat de ser un monopolio.

VÁMONOS POR PARTES

Tal como decía el célebre Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Dublín. ¡Arre!

Después de investigar el caso en la SCT, comprobé que esta información es falsa.

Inmosat no es distribuidor exclusivo de dicha tecnología pues hay dos fabricantes de terminales satelitales Mexsat: Hughes Network Systems LLC basada en Estados Unidos, y la finlandesa Bittium.

Inmosat representa en México a Bittium, TAIT y a ICOM.

Hughes tiene varios representantes en México que venden directamente terminales satelitales Mexsat.

Por eso la información citada resulta incorrecta.

SEDENA está solicitando en esta licitación, lo mismo que marca el acuerdo publicado en el 2020.

Ahí se especifica el tipo de interface de interoperabilidad que hace posible la comunicación entre las tecnologías de radios P25, Tetrapol, Mexsat, y LTE.

La mencionada licitación asume que las empresas de radiocomunicacion deberían haber desarrollado dicha interface después de más de un año y medio de ser publicada la convocatoria al concurso.

Mi BigData descubrió que Inmosat desarrolló la citada interfase con las terminales Hughes, fabricante del cual no es exclusivo.

Esto, acatando los lineamientos del decreto de la RINR.

Pude verificar en la misma SEDENA que, existen varias empresas de radiocomunicación capaces de trabajar con dicha interfase.

EIT, PÓNGANSE A JALAR

Los que no la tienen -como la marca aludida- es porque no se pusieron a jalar, porque no le quieren invertir en la integración de sus sistemas.

Si lo hicieran podrían competir en igualdad de circunstancias con otros postores, en esta y muchas otras licitaciones, que ahora quieren ganar por sus pistolas, bueno, y también por el supuesto peso de su marca extranjera.

Esta es la segunda vuelta del mismo proceso licitatorio.

Ya había salido en noviembre del 2021, cuando de igual manera, Motorola incumplió con los requerimientos técnicos requeridos por SEDENA.

RETRASAN EL FALLO. ¿GATO VERDE ENCERRADO?

El proceso para el fallo fue retrasado inexplicablemente en varias ocasiones y finalmente lo declararon desierto.

Ello a pesar de que la regia Inmosat sí cumplía con lo requerido en esa licitación.

Esto me lleva a pensar -a mí, no a mi BigData- que a lo mejor hubo gato encerrado en las filas de SEDENA o simplemente sucumbieron ante las presiones que pudiera haber ejercido la estadounidense Motorola.

Como les decía mi abuelita la alcaldesa de Perros Bravos y Gatos Güeros, NL a los gendarmes del pueblo, cuando fungía como jueza de las licitaciones municipales: “el chiste es no andar haciendo cosas buenas que parezcan malas”.

Pasaron más de 4 meses para reponer el proceso de licitación por parte de SEDENA, y ni con eso la multicitada empresa de radiocomunicación ha logrado realizar la sencilla interfase de interoperabilidad, que solicitan las bases de licitación.

Pero sí trata de tumbar el proceso actual y reducir las capacidades de cobertura que el Ejército necesita para sus operaciones estratégicas.

O sea, si se sale con la suya, estaría dándole en la madre al objeto de la licitación y peor aún, a las estratégicas radio comunicaciones de SEDENA.

PALERAS

El método que utliliza Motorola México para tratar de tumbar el procedimiento y salirse con la suya, es meter a seis empresas paleras en el proceso de licitación, que ni siquiera son distribuidores de radiocomunicación y para amolarla de acabar, ni cotizaron.

Misteriosamente todas atacan a Inmosat en el proceso de preguntas.

Estas paleras patito de Motorola le están echando tierra, buscando afectar a la compañía que ya cumplió con los protocolos marcados por SEDENA.

En otras palabras, están cayendo en la práctica que tanto crítica el presidente a las extranjeras que buscan hacer negocios a la mala en México y encima buscan tumbar al que sí hizo la tarea.

Mira tú, qué ventajosos salieron estos cabrones.

TRANSPARENCIA A PRUEBA

Simple, lisa y llanamente estamos ante una flagrante práctica desleal por parte de la filial mexicana de la marca internacional.

Con sus mañas están poniendo a prueba la transparencia y rectitud de la que han hecho gala siempre, las fuerzas militares.

Lo que hace Motorola demuestra que a la marca norteamericana le vale madre el desarrollo de las telecomunicaciones en México.

Lo único que les importa es lograr este contrato, no le hace que se joda el Ejército y no le hace que con ello incumplan con los propósitos del presidente López Obrador.

TIENEN MALA FAMA

No es desconocido para nadie los recientes eventos de corrupción en los que se ha visto envuelta la empresa Motorola de México y sus distribuidores.

Tal es el escándalo que surgió en Nuevo León con uno de sus distribuidores, de nombre Telecomunicaciones y Servicios del Norte, SA de CV, TSN, propiedad de Eduardo “El Güero” Vázquez, donde se vio involucrado el exgobernador Bronco Rodríguez, quien -por cierto- ya va a cumplir dos meses preso.

ARTÍCULO RELACIONADO:

https://detona.com/articulo/si-es-por-las-bronco-firmas-ya-valio

Para darle sustento a lo aquí expuesto, estos son los ACUERDOS de la Comisión de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación, aprobados en su primera sesión ordinaria, del 15 de julio de 2021. Abro comillas:

“Interoperabilidad.- Características técnicas de las redes, sistemas y equipos integrados a éstas que permiten la interconexión efectiva, por medio de las cuales se asegura la provisión de un servicio de una manera consistente y predecible, en términos de la entrega funcional de servicios entre redes existentes o futuras, bajo estándares abiertos de radiocomunicación, sin restricciones.

Artículo 14. Las instituciones integradas deberán considerar la interoperabilidad con los radios satelitales que operan utilizando el satélite Morelos III del Sistema Satelital Mexicano, con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios de radiocomunicación, particularmente en los lugares en los que ninguna institución federal, empresa productiva o entidad federativa cuente con infraestructura instalada.

Asimismo, deberán complementarla con el uso de redes de banda ancha como LTE, u otras disponibles en el territorio nacional, interoperando de manera confiable con los sistemas de radiocomunicaciones de misión crítica de la RINR.” Comillas cerradas.

CONCLUSIÓN

Estamos ante un evidente intento de Motorola México por pretender que SEDENA no compre los productos que son capaces de cumplir con las interfases y requerimientos que marcan el anexo técnico de la citada licitación.

CAJÓN DE SASTRE

“Señor General Secretario Luis Cresencio Sandoval, no vaya a dejar usted que empresas como la ya mencionada se salgan con la suya. Ahí le encargamos y con esta publicación, ponemos como testigos de calidad a los lectores de Plácido”, dice la irreverente de mi Gaby.