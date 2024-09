Conagua debe revisar arroyos de Saltillo para evitar inundaciones: Jericó

El diputado federal por el PRI, Jericó Abramo Masso, señaló en entrevista para VANGUARDIA que en Saltillo hace falta la supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las zonas de los arroyos invadidas por los desarrollos.

“Hay delimitaciones muy claras en los planes directores de respetarse en vías de arrastres de agua y de arroyos ya establecidos que no se han venido respetando en los últimos años”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Acudirán consejeros de Morena en Coahuila a renovación de dirigencia nacional este fin de semana

Agregó que hay muchos arroyos de la ciudad que han sido invadidos, particularmente en las zonas de Valle de las Aves y Otilio González.

Además, apuntó que hay arroyos que se han rellenado con escombro para abarcar más terreno, algunos de los cuales son irregulares. En ese sentido, señaló que a quien le corresponde la intervención en esos casos es la Conagua.

“Tiene que hacer una revisión de sus cauces y donde esté invadido su cauce, tiene que invertir en desbloquearlo, porque mucho del bloqueo de esos cauces hacen que al tener menos área de desagüe de agua, agarra más fuerte y más rapidez el agua, y eso genera inundaciones”, declaró.

Asimismo, mencionó que desde la Cámara de Diputados, buscará a gestionar y tocarle las puertas a la Comisión Nacional del Agua tanto como para traer recursos a la ciudad como para “exigirle que cumpla su parte”.

“Ellos son los responsables. Se puede trabajar en coordinación, pero tiene que haber supervisores, tienen que invertirle al desazolve de arroyos. Muchos de los gobiernos municipales hacen esa chamba, pero no les corresponde todo a ellos. Tiene que haber lana federal que les permita hacer más rápido el trabajo”, comentó.

ORDENAR ARROYOS, CLAVE PARA EVITAR INUNDACIONES

Señaló que para evitar las inundaciones, es necesario primero ordenar los causas de los arroyos, delimitarlos perfectamente bien bajo los ordenamientos de protección civil y dejar muy claro cuáles son los causas de los arroyos a los vecinos de las áreas circunvecinas.

Asimismo, tendrían que hacerse inversiones por parte del estado, federación y municipio para solucionar arroyos ya con problemas históricos como el cuatro medio, cuatro alto y cuatro bajo.

“Es una inversión muy importante, pero que solucionaría de tajo el problema de la inundación del nororiente de la ciudad y el norte y del centro oriente de la ciudad”, comentó.

Asimismo, el exalcalde de Saltillo indicó que se deben realizar jornadas de limpieza permanentes para destrabar el gasto del agua en los diferentes puntos más neurálgicos donde se generan riesgos de inundación.

Aclaró que para ello es necesario sumar a los desarrolladores para que no se les pueda autorizar un fraccionamiento si no realizan la proporción del drenaje pluvial que corresponde a su pedazo de tierra.

“Ejemplo, vas a autorizar un fraccionamiento para 100 o 200 o 300 casas, pues tú no puedes tener la posibilidad de hacer tu fraccionamiento si no construyes primero las derivaciones pluviales correspondientes a un plan director que haga que no se inunde tu fraccionamiento y que no se inunde el del vecino”, explicó.

Apuntó que estas obras se deben hacer en coordinación con los dueños o en su caso, el gobierno tendrá que hacer o poner la obra que le corresponde al dueño de esa tierra y cuando ese dueño fraccione o desarrolle, se le cargue el costo de lo que el gobierno puso.

“Esa sería la forma más fácil de que todos tuviéramos drenajes pluviales eficientes, responsables y que garanticen no inundaciones ni riesgos para la población”, comentó.