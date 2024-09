111 exfuncionarios del Partido Republicano firman carta en respaldo a Kamala Harris

Por Peter Baker

Entre quienes respaldan a la vicepresidenta demócrata están excongresistas y exjefes de seguridad nacional que calificaron a Donald Trump como “incapaz de fungir de nuevo como presidente”.

Más de 100 exfuncionarios de seguridad nacional de gestiones republicanas y exmiembros republicanos del Congreso respaldaron a la vicepresidenta Kamala Harris el miércoles después de concluir que el candidato de su partido, Donald Trump, es “incapaz de fungir de nuevo como presidente”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO y Sheinbaum encabezan ceremonia en memoria de víctimas de los terremotos de 1985 y 2017

En una carta dirigida al público, los republicanos, incluidos tanto los opositores de mucho tiempo de Trump como otros que no habían respaldado a Joseph R. Biden Jr. en 2020, argumentaron que, si bien podrían “estar en desacuerdo con Kamala Harris” en muchas cuestiones, Trump había demostrado “cualidades peligrosas”. Entre ellas, dijeron, “una afinidad inusual” por dictadores como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y un “desprecio por las normas de comportamiento decente, ético y legal”.

“Como presidente”, se lee en la carta, “promovió el caos diario en el gobierno, elogió a nuestros enemigos y socavó a nuestros aliados, politizó al ejército y menospreció a nuestros veteranos, priorizó su interés personal por encima de los intereses estadounidenses y traicionó nuestros valores, la democracia y los documentos fundacionales de este país”.

La carta condenaba la incitación del Trump al ataque de la turba contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, con el objetivo de permitirle aferrarse al poder después de perder las elecciones, diciendo que “ha violado su juramento del cargo y ha traído peligro a nuestro país”. Citaba al propio exvicepresidente de Trump, Mike Pence, quien ha dicho que “quien se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos”.

La carta llegó poco después de que el exvicepresidente Dick Cheney y su hija, la exrepresentante por Wyoming Liz Cheney, dijeran que votarían por Harris. Los demócratas presentaron a varios republicanos anti-Trump en su convención de nominación el mes pasado, incluido el exrepresentante por Illinois Adam Kinzinger. Pence ha dicho que no respaldará al Trump, pero no ha respaldado a Harris.

Entre los 111 firmantes están antiguos funcionarios que tuvieron cargoas en los gobiernos de Ronald Reagan, George H. W. Bush o George W. Bush. Muchos de ellos se habían distanciado previamente de Trump, incluidos dos exsecretarios de Defensa, Chuck Hagel y William S. Cohen; Robert B. Zoellick, expresidente del Banco Mundial; los exdirectores de la CIA Michael V. Hayden y William H. Webster; un exdirector de inteligencia nacional, John D. Negroponte, y el exgobernador de Massachusetts William F. Weld. Miles Taylor y Olivia Troye, dos funcionarios del gobierno de Trump que se convirtieron en críticos vocales también firmaron.

Pero varios republicanos que no firmaron una carta similar en nombre de Biden en 2020 firmaron la de Harris esta vez, incluidos varios exmiembros de la Cámara, como Charles W. Boustany Jr. por Luisiana, Barbara Comstock por Virginia, Dan Miller por Florida y Bill Paxon por Nueva York.

En su carta, los republicanos reconocen su preocupación por “algunas de las posiciones defendidas por el ala izquierda del Partido Demócrata”, y algunos de ellos han sido bastante críticos con el gobierno de Biden-Harris.

El año pasado, Zoellick escribió un ensayo en el que destripaba las políticas económicas demócratas. Pero la carta decía que “cualquier preocupación potencial” sobre Harris “palidece en comparación con” las que suscita Trump.

c. 2024 The New York Times Company