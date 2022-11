LOS ALIADOS

Las marchas, a celebrarse hoy en todo el país, a favor del INE y en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, puede servir como una coyuntura para que Alejandro Moreno, dirigente del PRI, Marko Cortés, presidente del PAN, y Jesús Zambrano, líder del PRD, se sienten de nuevo a fumar la pipa de la paz. Las coincidencias entre los tres partidos son más que los desacuerdos, pero también, el interés para no cederle terreno a Morena, y ponerle a Coahuila y el Estado de México en bandeja de plata, debe ser una premisa, para que analicen la alianza. PRD y PAN están en sintonía de que no quieren que el INE desaparezca, y el PRI, al menos a través de su coordinador parlamentario, Rubén Moreira, también lo manifestó ya en la tribuna de la Cámara de Diputados, aunque falta que “Alito” lo diga fuerte y claro. Tanto priistas como panistas tienen el aval de sus consejos estatales para poder buscar alianzas, sólo falta que la militancia no sólo acepte, sino que haga suyo ese bloque opositor al Gobierno Federal y los morenos. Los perredistas están más que puestos: serían los ganones en la coalición, pero aquí sí que aplica aquello de que la unión hace la fuerza.