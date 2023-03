POLITICÓN: AMPLIANDO LA BUROCRACIA

I. AMPLIANDO LA BUROCRACIA

No fue una sacudida, como se esperaba, pero al menos Rodrigo Paredes, todavía presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), hizo los primeros cambios estructurales del organismo. Hay nuevas plazas: la Coordinación General Jurídica, que dependerá de la Secretaría Ejecutiva de Jorge de la Peña. También se abre un nuevo espacio para una “autoridad investigadora”, que dependerá de la Contraloría Interna. Si por este motivo no avanzaban las investigaciones sobre las irregularidades encontradas en la entrega recepción, entonces ya no hay pretexto, según se entiende. Además habrá un técnico de Web Máster y Redes Sociales, un oficial de Protección de Datos Personales y un auxiliar de Paridad e Inclusión. Extraño, pero cierto.

II. LLEGA CADA VEZ MENOS

Mientras en la 4T se presumen finanzas sanas, las entidades del país, entre éstas Coahuila, reciben menos dinero cada vez. Como lo había anticipado Javier Díaz, cuando aún ocupaba el cargo de Administrador Fiscal General, el Presupuesto de Egresos de la Federación no se cumple en las metas de recaudación, y eso afecta a las entidades porque están obligadas por Ley a programar el gasto de la misma manera. En enero quedó demostrado que llegó menos de lo pactado en el presupuesto.

III. NO FUNCIONA

Que la delegada del Gobierno Federal y también del Bienestar en el estado, Claudia Garza del Toro, salió como dice el dicho: “tan malo el pinto como el colorado”. No está enterada de nada, y aunque se supone que debe estar al tanto de todo el funcionamiento del resto de las delegaciones federales, la realidad es que ni la dejan entrar, ni tampoco hay interés por conocer la problemática del estado. En diferentes regiones del país la cuestionan sobre situaciones de cada zona y ella no tiene respuestas. Efectivamente llegó para encargarse del Bienestar y en estos momentos está muy ocupada con la entrega de los programas sociales dobles por el proceso electoral presente. Sin embargo, convendría que de una vez por todas el mentado cargo de delegado del Gobierno Federal funcione.

IV. SE OLVIDÓ DEL ESTADO

Dicen los hoteleros que a quien ya se le extraña para que venga a decir más mentiras es al secretario de Turismo, Miguel Torruco. Hace mucho tiempo que no regresa a prometer −porque eso no empobrece, mucho menos se afecta al gasto−, pues en eso se la ha pasado en Coahuila. A pesar de las indirectas y peticiones que le hacen todos los días los alcaldes de los Pueblos Mágicos, Torruco, tampoco reacciona. Ya se olvidó de Coahuila.

V. PODER TRAS EL TRONO

Dicen algunos militantes del partido blanquiazul que si bien, al menos en la gestión de Elisa Maldonado, se nota que el partido está más que light y descafeinado, no todo es obra de la dirigente. También cuentan que Mario Dávila, todavía alcalde de Monclova, mete mucho las manos en las decisiones para que las aguas no se tornen turbulentas y mejor dejar pasar las cosas y apostarle al olvido. Incluso, en las candidaturas a las diputaciones locales, Mario −aducen− es la voz cantante, desplazando a un segundo término a Memo Anaya. Basta recordar que Memo y Chuy de León arrebataron −a la mala, según dicen− la dirigencia estatal pasada al médico, y ahora no quieren ni recordar el pleito, por eso todos posan para la foto de manera ordenada y sin pisotones ni puntapiés. ¿Será?

VI. AGUA DESBORDADA

El problema del agua en Arteaga, de Ramiro Durán, amenaza con convertirse en una bola de nieve. Hay gente inconforme porque no hay agua, pero la detención de un empresario que reclamaba los derechos de agua del manantial Ojo Negro, puso todo al rojo vivo. Ramiro debe saber lo que está haciendo porque donde eso se salga de control tendrá que responder por su cuenta y riesgo.

VII. MÁS REGULACIÓN

Cada vez resulta más necesaria una regulación en los cobros que hacen las escuelas y facultades de la UAdeC de Salvador Hernández. En su momento fue un escándalo el cobro de exámenes extraordinarios en la Facultad de Ciencias de la Administración, durante la gestión de Jesús Montalvo. Pero esto es una constante entre los estudiantes universitarios, no sólo por exámenes, sino por otros conceptos. Lo más reciente son las quejas de padres y alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de Gerardo Sosa Santillán. Cuentan que ahí se cobra material de laboratorio que muchas veces los alumnos no utilizan en prácticas. Además les parece extraño que en la reinscripción de cada semestre no se desglosen los conceptos, para así tener claro qué se paga y qué no.

VIII. EN QUINTANA ROO

El que tiene buen rato laborando para el Gobierno de Quintana Roo con María Elena Lezama es Apolonio Armenta. Allí está como subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, cargo muy similar al que tenía en Coahuila. Fue −dicen− a poner orden en los penales de ese estado. Ya ha hecho cateos en penales para restablecer el control de las autoridades, ya usted se imagina el porqué.

IX. SERVICIO MÉDICO

El IMSS de Zoé Robledo anunció que van a construir un Hospital Regional con una inversión de 3 mil 315 millones de pesos, con 260 camas, y será de especialidades. Lo llamativo es que se construirá en Santa Catarina, a 60 kilómetros de Ramos Arizpe de Chema Morales. Este último municipio ha buscado por todos los medios −como en su momento lo hizo Ciudad Acuña en tiempos de Lenin Pérez− la construcción de un hospital, porque las clínicas son insuficientes, pero además la población está creciendo y buscan que ya no tengan que trasladarse, ni a Saltillo ni a Monterrey, para obtener consulta de especialistas. ¿Qué tiene Santa Catarina que no tenga Ramos Arizpe? Acá Chema Morales acaba de decir que el terreno no es pretexto, porque si los que tienen no reúnen las características, lo consiguen. A ver qué le responden.