POLITICÓN: Aún no gana Claudia, pero en Coahuila morenistas ya reparten delegaciones y candidaturas

I. ENGAÑOS

Que Ricardo Janecarlo Lozano y Tanech Sánchez, ambos desconocidos en Coahuila, tienen listos y entregados los puestos del próximo Gobierno Federal, y la mayoría de las candidaturas de Morena para el 2024. ¿De qué hablamos? De los espejitos que están vendiendo Tanech y Janecarlo. Para convencer a los morenistas −y algunos no morenistas− de unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum se atrevieron a repartir las delegaciones federales que todavía quedan, y de paso, ya que andaban en eso, también entregaron las candidaturas de diputaciones federales, alcaldías y hasta senadurías. Todo bien, salvo un pequeño detalle: Claudia todavía no es candidata, mucho menos presidenta.

II. FORÁNEOS

Los engaños de Tanech Sánchez y Janecarlo Lozano no paran ahí, también están vendiendo la idea de que ya está todo arreglado para que gane Claudia. ¿Sabrá esto Mario Delgado, presidente de Morena? De Tanech se podía esperar, porque vino a Coahuila desde el Estado de México sin conocer la entidad y se atrevió a criticar a Ricardo Mejía, cuando estaba exactamente igual o peor. De Janecarlo es una revelación su forma de actuar. No hay sobriedad.

III. MODELO DE SEGURIDAD

Tiene razón Marcelo Ebrard al pedirles a quienes vayan a participar en la consulta de Morena para definir su candidato rumbo al 2024, que se fijen en la propuesta de seguridad, sobre todo entre la de él y la de Claudia Sheinbaum. La seguridad es el tema nacional, no obstante que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga ver que es la corrupción. La realidad es que hoy en día los estados gobernados por Morena tienen serios problemas de inseguridad. Ebrard le apuesta a que se haga una reflexión, porque está demostrando romper con la ideología del Presidente de “abrazos, no balazos” y establecer un modelo efectivo que garantice la paz en todo el territorio. Claudia, siendo una extensión de AMLO, habla poco de su estrategia.

IV. FUERA DE HORARIO

Eso de los horarios de los servidores públicos siempre es cuestionable, pero más aún cuando alguno se aparece en actos en donde nomás no encaja, no está dentro del tema principal que maneja su dependencia. Esto sucede frecuentemente con Jesús Homero Flores, fiscal anticorrupción. No hay idea clara de su horario laboral, por lo mismo aparece en un acto de turismo que del empleo, en fin. Sus resultados dejan mucho qué desear.

V. LLUEVEN QUEJAS

A la gente de Elsa Julita Veites, directora general de Caminos y Puentes Federales (Capufe), le están llegando un montón de malos comentarios sobre sus servicios a un nuevo correo electrónico que abrieron y denominaron expresionesciudadanas@capufe.gob.mx, porque en el número 074 nomás no hacen caso de nada. Quisieron abrir una interacción con la ciudadanía, pero se toparon con que en Coahuila tienen la imagen de un pésimo servicio. Nomás imagínese, Capufe controla el tramo “Los Chorros”, donde a diario suceden accidentes. También la carretera a Torreón, en la que extrañamente hay infinidad de volcaduras y poca respuesta a tiempo de auxilio. Lo peor es que no habrá cambios, al menos en este sexenio.

VI. POR ALGO SERÁ

A Torreón de Román Alberto Cepeda, cuentan, no sólo lo están volteando a ver empresarios que buscan instalarse en ese municipio sino también por su seguridad, y porque está en medio de un importante eje carretero como lo es el Corredor Económico del Norte (Port to plains). También han puesto sus ojos importantes franquicias. El revuelo del Costco para ser el resurgimiento de la Perla de La Laguna, porque ese centro comercial decidió poner en Torreón el más grande del país. Por algo será.

VII. LINEAMIENTOS

Otra vez hubo un choque entre el Tribunal Electoral de Sergio Díaz y el Instituto Electoral de Rodrigo Paredes. Resulta que el presidente del Consejo General no estaba de acuerdo con los lineamientos de designación de mandos medios y superiores, aprobado por la mayoría de sus compañeros. El Tribunalito decidió confirmar el acuerdo en el cual se aprueba la modificación a los lineamientos. A Paredes no le va a quedar de otra que aguantarse porque, a decir de los magistrados, los lineamientos se apegan a la Ley y por lo tanto son correctos. Lo cierto es que el Tribunalito y el IEC no tienen la mejor relación que digamos, esto después de que los magistrados le enmendaron la plana a los consejeros en el tema de los diputados plurinominales.

VII. GASTADERA

Hablando del IEC de Rodrigo Paredes, este día van a dar a conocer que a la voz de ya empezarán a conformar los comités municipales rumbo a la elección del 2024. Apenas terminamos el proceso en el cual se eligió gobernador y diputados locales, ya van por otra gastadera. Pero en fin, mejor ni tocar el tema del ahorro a través de la unificación de procesos, porque por lo visto no se les da a las autoridades.

IX. FRENO A LIBROS

Cinco días después de que el Gobierno de Coahuila presentó la controversia constitucional contra los libros de texto gratuitos, ayer se conoció que el ministro de la Corte Luis María Aguilar concedió la suspensión para frenar la distribución del material en Coahuila. La administración de Miguel Riquelme ya había anunciado que acataría lo que dijera la Corte, por lo que, junto con Chihuahua, serían hasta ahora los únicos dos estados que arrancarían el ciclo escolar 2023-2024 sin libros de texto. Eso sí, los que sí se van a repartir en las escuelas de la entidad a partir del próximo lunes son los de nivel preescolar, pues esos no sufrieron modificaciones respecto a los contenidos de ciclos anteriores.