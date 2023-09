POLITICÓN: ¿Buscará Mariana Rodríguez el Senado?

I. AHORRADOR

Que el funcionario coahuilense al que defraudaron los de NL Technologies debe ganar muy bien o ser muy ahorrador, porque no cualquiera tiene a la mano fuertes cantidades para invertir en proyectos como el que le propusieron. Lo bueno es que la FGE de Gerardo Márquez actúo a tiempo y ahora falta saber si le recuperarán o no el dinero invertido, pero esa es otra historia. Lo que sí dicen los que le saben al asunto de las inversiones es que bastaría con “googlear” el nombre de la empresa para darse cuenta que está hasta las manitas de asuntos pendientes en otros municipios y estados. Aquí en Ramos Arizpe ya hasta denuncia penal tienen porque, dicen, falsificaron las firmas de funcionarios públicos para cobrar.

II. SENADORA

Que Samuel García, gobernador de Nuevo León, ya le dio “permiso” a su esposa Mariana Rodríguez, para que compita por la candidatura rumbo al Senado en el 2024. Y de paso también incluir a Colosio Júnior, seguramente para el mismo puesto, porque eso de ser candidato presidencial le anda agradando, siempre y cuando la vacante siga disponible porque Marcelo Ebrard le deje tirada.

TE PUEDE INTERERESAR: POLITICÓN: Magisterio en Coahuila ahora sí opinan, pero para criticar cuadernillos

III. UAAAN, IGUAL A UADEC

En la Narro de Alberto Flores viven un caso casi igual al de la UAdeC de Salvador Hernández. No les está llegando presupuesto para las jubilaciones y tienen que sacar del mismo dinero de gasto corriente, pago de nómina y gastos fijos para este rubro. Anteriormente había una partida denominada 081, pero como en toda la 4T esto desapareció, todas las universidades del país tienen una problemática similar. No hay puerta de salida, están en un callejón y la única opción es tener más dinero. Lo dramático del tema es que la UAAAN tiene en fila más de 250 personas para jubilarse, y mientras tanto los legisladores de Morena -mayoría en la Cámara de Diputados- siguen ciegos, sordos y mudos. Viene una elección, ahí es cuando.

IV. HILO CONDUCTOR

No hace mucho, poco antes de la efervescencia electoral, Ricardo Aguirre y Lenin Pérez se reunieron. Fue sonado el tema porque son de partidos distintos. Pero ahora hay un hilo que parece conductor. Ambos tienen en común haber firmado contrato para alumbrado público con la controvertida empresa NL Technologies. El primero por Ramos Arizpe y el segundo por Ciudad Acuña. Para entonces la empresa ya tenía señalamientos.

V. RECLAMOS

Cuando inició la regularización de autos extranjeros con estancia ilegal en México se dijo que el dinero de los pagos de derechos sería para los municipios a fin de que lo invirtieran en pavimentación y bacheo. En Monclova esto parece que pasó de noche, porque por redes sociales y de manera oficial en las colonias están pidiendo que Mario Dávila se baje del ladrillo en el que anda subido y se ponga a trabajar en el tema de la pavimentación y el bacheo, porque la ciudad queda ahora muy similar a la situación de AHMSA, está abandonada. Los reclamos son justos, pero Mario anda olvidándose de la alcaldía por andar en temas del futuro Gobierno de Coalición y la campaña de Xóchitl Gálvez.

VI. ABREN LA PUERTA

En Saltillo se va a celebrar la próxima semana una reunión de todos los que participaron en el equipo de Claudia Sheinbaum. Nadie sale sobrando, dicen los organizadores, esto en relación a que están abriendo las puertas a los petistas que apoyaron a Marcelo Ebrard y a los mismos morenistas que en su momento estuvieron en el proceso interno con Adán Augusto López y Ricardo Monreal. De ahí saldrán acuerdos.

VII. REELECCIONES

Aún no saben cómo encontrarle la cuadratura al círculo, pero en eso andan. Los morenistas van a lanzar por la reelección a sus actuales alcaldes. En la lista está Emilio de Hoyos, de Ciudad Acuña, por eso Lenin Pérez regresó al redil. De igual forma Tania Flores está contemplada para repetir por Múzquiz. En el caso de Francisco I. Madero, en la Región Laguna, el que lleva mano para ir apuntando a su sucesor es Jonathan Ávalos. Si bien los alcaldes morenistas no han resultado lo mejor de lo mejor, al menos cuentan con la aceptación, y si en el FAM formado por tricolores, azules y amarillos no les ponen un gallo mejor, se quedarán con el territorio, todo en tiempos de nuevo gobierno.

VIII. DESHOJANDO

Una vez que se sabe que los morenistas aprovecharán la reelección, en el FAM todavía andan deshojando la margarita. Sin embargo, para algunos no hay vuelta de hoja. En Saltillo con Chema Fraustro y Torreón con Román Alberto Cepeda, debe garantizarse que sigan al frente de la administración. Claro que hay otros municipios más como Arteaga, General Cepeda, Parras, Piedras Negras, Monclova, entre otros, en donde puede ocurrir lo mismo.

IX. EQUIVOCADOS

A los petistas de Coahuila -casi todos importados- les hubiera ido bien si se hubieran alineado, pero se les ocurrió irse con Marcelo Ebrard y ahora no saben para dónde correr, o más bien, cómo hacer mutis y aparecer a un lado de los morenistas apoyando a Claudia Sheinbaum. Resulta que la ganadora de las encuestas para ser la candidata presidencial en el 2024 nombró a Gerardo Fernández Noroña como vocero. Recordemos que en Coahuila el único vínculo del PT es en realidad el diputado federal Brígido Moreno, pero este personaje llegó a la Cámara de Diputados por la alianza de Morena con PT y UDC en el 2021, pero es más udecista que Lenin Pérez, según se dice. El caso es que los rojillos deben irse arrimando, si quieren salir en la foto.