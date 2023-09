POLITICÓN: Magisterio en Coahuila ahora sí opinan, pero para criticar cuadernillos

I. NO ES DEJADA

La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, dice que no es dejada, y eso se ve. Publicó una carta abierta para quejarse del subsecretario de Infraestructura, Enrique Falcón, por −según ella− pagar ataques en su contra. También advierte que habrá denuncia, aunque aplicando la lógica, primero debió denunciar y después acusar públicamente. Bien dicen que “pueblo chico, infierno grande”, en Múzquiz, en donde todos eran tricolores hasta antes de la creación de Morena, ahora se dividieron y andan de pleito con un solo fin: el poder. De los ayuntamientos que tienen distinto color al PRI y PAN, este es el único en donde subsiste algún tipo de conflicto, por algo será.

II. VIENE A COAHUILA

Mientras se resuelve la inconformidad del carnal Marcelo Ebrard, la elegida para encabezar en el 2024 la 4T, Claudia Sheinbaum, inició una gira por el país, primero por el sur y luego por el norte, incluido el estado de Coahuila. Acá le fue bien a Claudia, sobre todo en Saltillo, en donde la arroparon el senador Armando Guadiana y su hija Cecilia. Le hicieron un evento en la sierra de Arteaga y luego uno en la plaza de toros propiedad del empresario.

III. LIBROS*

La Secretaría de Educación de Francisco Saracho inició la repartición de los libros de texto en primarias y secundarias. Es importante aclarar que no son los libros que imprimió la 4T, porque la justicia federal le dio la razón a quienes se quejaron de la forma en que se realizó la reforma y por el contenido, además de ordenar que no se distribuyeran en estados como Coahuila y Chihuahua. Lo que se hizo fue imprimir −con costo al erario estatal− libros autorizados y cuyo contenido cumple con el programa escolar. ¿Qué sucederá con los libros de texto de la 4T? Eso aún no puede pronosticarse. Quizás el asunto no se resolverá de fondo nunca, por lo pronto los niños coahuilenses trabajarán con libros distintos a los del resto del país. Veremos.

IV. CUESTIONAN*

Lo único cierto en el tema de los libros de texto es que no todo el magisterio está contento con la decisión de Francisco Saracho. Empiezan a circular videos en redes sociales criticando los cuadernillos de trabajo de primaria porque los consideran muy poca cosa. Se trata de un choque, más político que educativo. Pero se cuestiona el gasto de más de 70 millones de pesos.

V. ANDA NERVIOSO

Que un exalcalde de Ramos Arizpe anda nervioso por la detención de dos empresarios regiomontanos ligados a una empresa a la cual le cedió la iluminación pública de todo el municipio. Esa empresa incumplió las cláusulas y quedó fuera del negocio, pero luego los socios, a decir de las investigaciones de la FGE de Gerardo Márquez, estaban estafando con fideicomisos a ciudadanos. En Ramos Arizpe el Cabildo en pleno autorizó que le retiraran el contrato y tan, tan, se acabó todo, y aunque pedían una indemnización millonaria están a punto de cerrar el asunto de manera legal. Ese exalcalde nunca ha explicado por qué firmó un contrato con una empresa con antecedentes sospechosos.

VI. BANDERA DE LA IGNORANCIA

En el tema del agua −su “coco”−, Samuel García nomás no le atina o navega con la bandera del desconocimiento. Propone llevar a Nuevo León agua del río Pánuco. Alguien debe avisarle que ese proyecto tiene años, es viable, y llevar agua hasta Monterrey, en el futuro también implica dotar de agua a la Zona Metropolitana de Saltillo, claro, si es que las autoridades de Conagua de Germán Martínez, alguna vez destraban el asunto.

VII. PIDIÓ PRESTADO

Ya no se sabe si en realidad los políticos tienen “hackeada” su cuenta de WhatsApp o lo utilizan como excusa. Resulta que cuando se trató de localizar al diputado federal morenista Shamir Fernández, antes priista de toda la vida, para saber qué hará para que Coahuila tenga presupuesto para infraestructura en el 2024, optó por pedir prestado a su interlocutor. El resto de los legisladores del partido Morena ha preferido hacer mutis y no fijar una posición por el escaso dinero que llegará a esta entidad, sobre todo que por sexto año consecutivo no hay suficientes recursos para las necesidades de obra pública, realizada por las propias dependencias federales, las cuales, dicho sea de paso, ya ni existen.

VIII. MUY POCO

El que anda despistando al enemigo es el delegado del IMSS Coahuila, Polo Santillán. Habla de inversiones para el estado en el presupuesto federal, la mayoría son mantenimiento de las obsoletas clínicas. Pero al delegado se le olvida que hay inversión en nuevas clínicas programada desde hace varios años y nomás no aterriza. ¿Y así quieren echarse el compromiso de IMSS Bienestar para la población sin seguridad social?

IX. INDEPENDIENTES

Si bien los diputados locales de Lalo Olmos tratan de enderezar la balanza de los candidatos independientes para que tengan el piso parejo, lo cierto es que el problema no está en la legislación coahuilense, o solamente en una parte. Durante la pasada contienda de gobernador no hubo candidatos independientes porque ninguno pudo reunir el número de apoyos o firmas necesarias. Su queja principal, sobre todo en el caso de Juan Cristóbal Cervantes, quien llevó el asunto a tribunales, fue que el INE de Guadalupe Taddei tiene una aplicación para recopilar las firmas, la cual nomás sirve para dos cosas: para nada y para nada. Ahora se busca aumentarles el periodo de recolección, pero así les den un año, si la herramienta digital no funciona, jamás habrá más independientes.