POLITICÓN: Ecos del sexto y último informe de Miguel Riquelme

I. TRANQUILO

De un semblante tranquilo y agradecido con todos, así rindió el gobernador Miguel Riquelme su sexto y último informe de Gobierno. Está por demás decir que la prioridad siempre fue la seguridad. Había adelantado que deja un estado blindado contra los delincuentes y ayer lo reafirmó con las cifras que dio en inversiones en esta materia para comprar equipo y armas, además de capacitación, para que ningún grupo delincuencial pueda superar las policías estatales. Y qué decir de las inversiones, ahí sí el estado trae una inercia imparable en llegada de empresas que buscan la relocalización con Tesla, la industria automotriz local, y la cercanía con Estados Unidos. Todo se acomoda. Afuera del recinto legislativo todo fue con calma, sin grandes aparatos de seguridad como antaño.

II. INSTITUCIONAL

No hay que adelantarse, dijo Riquelme al terminar su presencia en la máxima tribuna del Poder Legislativo y le preguntaron de su futuro. Sin embargo, para nadie es un secreto que está en la lista de posibles aspirantes al Senado en la posición número uno de las encuestas. Lo acompañaron los ex gobernadores Rogelio Montemayor y Enrique Martínez. Todo fue institucional y sin salirse del protocolo.

III. RADAR

En el refuego interno por la candidatura morenista a la alcaldía de Ramos Arizpe, los que se encuentran cerca del altar donde son señalados los ungidos, aseguran que podría haber sorpresas, pues en las últimas semanas han logrado encartarse aspirantes que hasta hace poco no aparecían en el radar pero que se han colado al entorno cercano de Claudia Sheinbaum. Entre esos perfiles, afirman, se encuentra el controvertido Gerardo Covarrubias y el regidor, también guindo, Marco Urbina, muy joven y casi sin camino recorrido. ¿Será? Otros del mismo partido han preferido mantenerse al margen, hasta que no den luz verde.

IV. AHORRÓ LA PENA

Salió el peine. Javier Corral, el ex gobernador incómodo de Chihuahua, le ahorró la pena al PAN de Marko Cortés. Solito decidió dar por terminada su militancia de manera formal y efectiva. Se le ve ahora del lado de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano. Su obstinación, que en algunos casos pareció locura, según Alejandro Gutiérrez, lo llevó a un encono sin retorno entre los panistas.

V. SE PERDIERON

Quien ayer también estuvo presente en el informe de gobierno de Miguel Riquelme fue Rogelio Montemayor, presidente del Clúster de Energía de Coahuila. El también ex gobernador de Coahuila cuestionó que debido a la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la entidad perdió 27 proyectos de gas shale, lo cual representaba ingresos millonarios, así como miles de empleos. Montemayor adelantó que mientras Morena siga en el gobierno federal, el gas shale no podrá ser explotado, lo cual mantendrá congelado el potencial del estado en esta materia.

VI. RASPÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador como no queriendo, aunque hay quienes dicen que sí quería, le dio un raspón a su ex canciller Marcelo Ebrard. El Mandatario hizo un llamado a la unidad en Morena, diciendo que quien no piensa en el proyecto y en la nación, no es más que un oportunista, un convenenciero y un ambicioso vulgar. ¿Lo habrá escuchado “El Carnal”?

VII. LUGARES

Era de esperarse que en los primeros lugares entre el público estuvieran la dirigente panista, Elisa Maldonado y la delegada del perredismo, Mary Telma Guajardo. Han jugado un papel importante al conformar la alianza con la que ganó Manolo Jiménez la gubernatura, con los mayores votos alcanzados en la historia. Lo que sí llamó la atención fue la invitación que se hizo al coordinador del Partido Verde, Pepe Cuco Sandoval. A nivel nacional los verdes irán en alianza con Morena, pero aquí, parece que esa no es la señal, sino que puedan irse solos por la libre en alguno de los dos procesos del 2024: local o federal. La justificación pudiera ser que fue en alianza con el PRI en el triunfo de Miguel Riquelme, pero también muchos integrantes de la chiquillada que ya están en su casa.

VIII. RATEROS

“El mugroso y el ratero” siempre van a ser lo mismo, no por llegar a un cargo público se van a convertir en mejores personas. ¿A quién le aventaría la indirecta muy directa el alcalde de Frontera, Roberto Piña? Nomás para darle una referencia, ahorita trae pleito con los petistas, porque con los tricolores no está peleado: de ahí viene y los azules le dan igual.

IX. ALIANZA EN TODO

Los panistas quieren ir en coalición en las dos elecciones: federal y local. Elisa Maldonado ha dicho que sería muy complicado -sobre todo para no confundir al electorado- ir separados en la elección para alcaldes. La propuesta es que se obtenga un candidato de la alianza y se postule por acuerdo de todos los partidos inmersos, PRI y PRD. Eso en automático cierra puertas a algunos priistas que seguramente estaban viendo la posibilidad de competir por Monclova de Mario Dávila y General Cepeda de Pablo Salas. Lo cierto es que iniciaron las negociaciones con la revisión del aspecto jurídico, por aquello de las impugnaciones y los malos entendidos de una militancia y otra. Nunca falta el despechado que se cree con méritos suficientes, aunque ni siquiera haya pegado una calcomanía en crucero en su vida.