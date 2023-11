POLITICÓN: Shamir Fernández, nadas más queda mal a los coahuileses... mira que defender a la 4T ¡sin argumentos!

I. ESTRENANDO

El que anda estrenando colaborador es Fernando Orozco Lara, alcalde de Parras de la Fuente. ¿Recuerdan que José Guadalupe Martínez Valero renunció al Instituto Estatal de Defensoría Pública del Poder Judicial en Coahuila? Ahí tenía a su cargo a todos los abogados que brindan servicio gratuito a los coahuilenses en sus procesos legales y no cuentan con recursos para solventar los honorarios de un abogado. Apareció en el Pueblo Mágico; rindió protesta ante el Cabildo como nuevo secretario del Ayuntamiento. Martínez Valero por muchos años defendió los intereses del PAN como representante ante los institutos electorales y en los procesos electorales, pero también tiene la experiencia municipal por su participación en la administración de Isidro López en Saltillo.

II. INJUSTA

Siempre se dice que a Coahuila no llega lo que realmente le corresponde, con base en sus aportaciones en impuestos al PIB. La realidad es que no. Eso lo explica Xavier Herrera, subsecretario de Egresos de Finanzas. En realidad llegan 15 centavos de cada peso, cuando la cifra podría alcanzar los 27 centavos de las aportaciones de Coahuila. Bastante injusta la repartición.

III. GIRA

Seguramente en los próximos días, Xóchitl Gálvez no tiene contemplado a Saltillo como un lugar para rendir su informe legislativo, porque con ese pretexto busca ahora recorrer el territorio nacional. Esta conclusión sacaron algunos panistas porque en la pasada rueda de prensa que ofrecieron en el PAN Saltillo, con Carlos Murillo al frente de los líderes del partido en la región, dedicaron la mayor parte del tiempo prácticamente a releer el informe de Xóchitl. Sí dijeron que la coordinadora del Frente Amplio por México hará una gira nacional, pero no se atrevieron a decir si habían considerado esta ciudad, porque ya lo habían anunciado.

IV. TALLER

Si bien en la Academia Interamericana de Derechos se está preparando con perspectiva a los futuros profesionales, en Jurisprudencia de Alfonso Yáñez ahora van a impartir un Taller de Derecho Internacional de los Refugiados y el Sistema de Asilo en México. Interesante para quienes son defensores de los derechos de los migrantes.

V. COMEDOR

No es tan fácil que los sindicalizados que están a cargo del comedor de la UAAAN se pongan las pilas y se dediquen a trabajar con higiene, además de diferentes horarios, como lo piden los alumnos. Resulta que Gustavo Lara, exsecretario general del sindicato de trabajadores administrativos, es quien anda negociando con la rectoría de Alberto Flores para colaborar, pero siempre y cuando se apeguen al contrato colectivo, y ahí es donde viene lo difícil. La Narro no tiene dinero para pagar los utensilios e insumos que los trabajadores de los comedores tenían, menos habrá para cumplir con el pago de horarios nocturnos o días festivos. El asunto lo trae Lara porque la secretaria general Xóchitl Gaytán anda en la capital, precisamente negociando el contrato.

VI. PENA AJENA

Cuando el rector de la UAdeC, Salvador Hernández, realiza eventos en el campus Arteaga, seguramente siente pena ajena con los invitados. Ramiro Durán, alcalde de este Pueblo Mágico, mantiene las vialidades en pésimas condiciones, por decir lo menos. Se siente en los coches el desgaste, baches y falta de señalización. Los estudiantes universitarios son los que más padecen de esto.

VII. DESCONOCE*

Dicen en el tricolor que fue lo mejor la salida del diputado federal Shamir Fernández del partido. Porque con el bando del PRI no defendía nada, contrario a lo que ahora sucede sobre las siglas del grupo parlamentario de Morena. Alega que para Coahuila no habrá recorte. Pero no puede sustentarlo, los números son muy claros. Hablamos de términos reales, es decir, descontando la inflación que para nada es baja. Que alguien le avise a Shamir que queda muy mal ante los coahuilenses por su desconocimiento y ganas de defender a la 4T sin argumentos, como el resto. Mejor que permanezca callado como lo hace Javier Borrego. Dice que el dinero no irá a las obras faraónicas, sino a prioritarias. Lo que sea.

VIII. LE FALTA

En materia de inclusión, al edificio nuevo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) le hizo falta que su señalética esté en braille, sí cuenta con un camino especial para personas con ceguera, pero además los letreros de cada aula quedaron arriba, no habrá manera de que puedan ser leídos por este grupo personas que esté en silla de ruedas, y ni qué decir de las personas de talla pequeña. Eso falta.

IX. VUELOS

Ya no dijo nada Claudio Bres sobre la llegada de alguna línea aérea al aeropuerto “Plan de Guadalupe” en la Región Sureste. Se había anunciado la llegada de Aerus, pero se adelantó en sus vuelos en Torreón de Román Alberto Cepeda. Ese aeropuerto no es controlado por Servicios Estatales Aeroportuarios de Luis Gerardo García, pero todo eso da igual. Lo interesante es cómo se vio mayor potencial de viajes de negocios y vacacionales de La Laguna a Monterrey y viceversa, que es la zona en donde se espera la instalación de la gigaplanta de Tesla de Elon Musk. La última oportunidad para que el secretario de Economía explique bien el tema es en su comparecencia ante el Congreso local.