POLITICÓN: Frente aliancista definirá candidaturas sin cuotas ni cuates

I. RECICLAJE

En donde cabe la posibilidad de reciclar candidatos es en el PT de Ricardo Mejía, quien va de lleno en la competencia por la senaduría. Aunque hay muchas manos levantadas, algunos con razón porque apoyaron de varias formas en la elección pasada, y otros con pocos méritos, se van a considerar, de entrada, los resultados de los comicios anteriores. Los candidatos a diputados mejor posicionados fueron Jesús Alonso Z’Cruz -Distrito 03 de Sabinas- y Antonio Gutiérrez Wislar -Distrito 06 de Frontera-, aunque el ganador de la elección resultó el pluri Antonio Flores.

II. REGISTROS

A la vuelta de la esquina están los registros a diputados federales y senadores en Morena, de Mario Delgado: comienzan el 1 de noviembre y entre el 15 y 20 de enero de 2024 se conocerá quiénes serán los candidatos. Esto implica que algún “tirador” con cargo público deberá empezar a pensar si renuncia o se queda con el sueldo de su cargo. Los guindos también abren la puerta de par en par a los aliados, quienes de igual manera se podrán registrar en el proceso interno en calidad de aliados. Veremos quiénes son los que se apuntan de una vez.

III. RESCATE

Es verdad que el gobernador de Zacatecas, David Monreal y un séquito de funcionarios quedaron también varados en Acapulco durante el paso del huracán Otis. No se sabe cuál fue su protocolo de seguridad durante las rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora. Lo que tampoco se sabe, al menos públicamente, es que cuando todo era un caos y ninguna autoridad aparecía por la zona diamante del puerto, Monreal fue rescatado en un vehículo de la Guardia Nacional. Pero sólo a él, se lo llevaron y nadie más supo su periplo rumbo a Zacatecas.

IV. APOSTAR

¿A qué le va apostar Morena en la elección para alcaldes de 2024? Ninguno de sus ex candidatos a diputados ganaron la mayoría, no obstante, se confiaba en el “transparente” César Flores en el Centro, y Carlos Jacobo Rodríguez en el Norte. Si no pudieron ganar la gubernatura, ni tampoco ninguno de los distritos, será difícil que logren una alcaldía, aunque como dicen los políticos, cada elección es diferente. Pocos o ninguno son los ediles que al menos tienen buena conexión con la gente: Roberto Piña y “Mayito” López, este último por regalar dinero.

V. DAMNIFICADOS

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno está llevando ayuda humanitaria y ha iniciado la estrategia de reconstrucción en Acapulco. Arremetió contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón por señalar los errores de la 4T. Y es que AMLO está demostrando que la ayuda empieza a fluir, sin embargo, el reproche de la población es la reacción lenta y la falta de alerta, para salvar vidas. Ese tema no lo tocó el Presidente, no habla del por qué desde el Sistema de Protección Civil, de Laura Velázquez, no se dijo ni pío.

VI. NI CUOTAS NI CUATES*

Aunque pareciera que aún falta mucho para las próximas elecciones del 2024, ya se empiezan a mover en las aguas para la designación de las candidaturas, y por el lado de la Alianza PRI-PAN-PRD en Coahuila tienen muy claro que se van a ir con los perfiles más competitivos para el Senado, las Diputaciones Federales y las Alcaldías. En las filas aliancistas, que llevarán como abanderada a Xóchitl Gálvez por la presidencia, se dice que no van a importar los colores, lo que definirá es la competitividad de las y los candidatos. “No habrá repartición ni de cuotas, ni para cuates”, se ha escuchado decir.

VII. EMPLEO

En Parras, de Fernando Orozco, no cantan mal las rancheras en eso de la pérdida de empleo, como en la región Centro, la empresa LaZboy anunció a los trabajadores que va a cerrar en los primeros meses del 2024. Les dio seis meses de plazo con empleo asegurado nada más. Son muy pocas las opciones y apenas otra empresa tiene planeado instalarse en el Pueblo Mágico, que primordialmente está enfocado al turismo. El asunto se complica también para el alcalde, porque anda en busca de la reelección y los ciudadanos reclaman oportunidades.