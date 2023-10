POLITICÓN: Ahora en Morena se enfocan en ir contra... hija de Guadiana

I. VERSÁTIL

La que trae -dicen los mismos verdes- es Claudia Leza, integrante del partido del tucán, pero también activista en favor de los animales. Y es que su versatilidad sorprende a propios y extraños. Tiene sueldo de una administración tricolor, apoya a Morena, pero dice que esto lo hace porque le encomendó Manuel Velasco, fallido candidato presidencial y ahora seguidor de Claudia Sheinbaum, estar al pendiente de la política local. En realidad, así lo ven los verdes, Leza a lo único que le atina es a seguir dentro del sistema, sea verde, tricolor o guinda. Con razón otros del PVEM no ven nada bien a Claudia.

II. RUIDO

¿Quién le andará haciendo ruido a la hija de Armando Guadiana, Cecilia Guadiana? En redes sociales y un documento que están haciendo llegar a los medios de comunicación, personas que se dicen jóvenes morenistas, están inconformes con la hija del senador porque también se unió a los adelantados por la candidatura al Senado, al poner anuncios panorámicos. ¿Y el resto, cuando los van a criticar?

III. RUMBO

El que también anda buscando unidad con grupos que apoyaron a Ricardo Mejía, ahora coordinador estatal del PT, es Alberto Hurtado. El diputado electo de Morena, y quien anda tirando a la coordinación del grupo parlamentario en la próxima legislatura, se le olvida que su jefe Armando Guadiana no puede ver ni en pintura a quienes le hicieron la vida de cuadritos en la pasada campaña a gobernar, incluso en los debates fue severamente atacado. Pero dicen que hay que corregir el rumbo, porque -y en esto tienen razón- sólo así ganará Morena en el próximo proceso electoral del estado, en donde están en juego 38 alcaldías, ocho diputaciones federales y senadurías.

IV. BUENOS TIEMPOS

Adivine quiénes se van a encargar del levantamiento del censo de daños en las viviendas -las pocas que quedaron- en Acapulco, luego del paso del huracán Otis. Acertó: otra vez los servidores de la nación de la 4T y que están dentro de la Secretaría del Bienestar. Lo que se entregue a la población de manera posterior llevará el sello de los morenos, sin duda, como en los buenos tiempos del PRI.

V. REGULACIÓN

Los fraccionamientos campestres son algo que la administración de Ramiro Durán en Arteaga no ha podido detener, y tampoco tiene intención de hacerlo. Por eso algunos ambientalistas han recomendado mejor regular más la instalación de estos espacios de construcción de cabañas o casas de campo, que no obstante del beneficio que puedan llevar a las comunidades rurales, también tienen un impacto en el medio ambiente. Recientemente se conocen dos proyectos grandes de fraccionamientos exclusivos en la sierra, pero también de la aprobación de un desarrollo en San Antonio de las Alazanas, que tiene más trazos de colonia.

VI. FILAS

A nadie le gustan las filas, y menos cuando se viene de un viaje cansado de varias horas. Fue mucha la molestia de traileros y automovilistas en la carretera 57 porque otra vez Capufe, de Elsa Julita Veites, no pudo con el paquete y provocó que se extendiera por más de 10 kilómetros la fila de autos en espera para entrar a territorio coahuilense.

VII. SEGUNDA VUELTA

En los procesos electorales no siempre es conveniente la segunda vuelta. Esto pasó en la UAdeC, de Salvador Hernández. Gabriela Aguilera, todavía directora de la FCA en Monclova, se quedó fuera de la reelección, porque ninguno de los contendientes, que fueron cuatro, alcanzó el 50 por ciento más uno de los votos. De esta manera Luis Horacio Salas y José Edgardo Suárez se disputan la dirección, y mientras tanto Gabriela y Reynaldo Carmona, otro de los participantes, también quedó fuera. En la Facultad de Ciencias Biológicas, ahí sí, hubo ganador: Ericka Flores, quien venció en las urnas estudiantiles a Antonio Zúñiga.

VIII. ADELANTADOS

Mientras en las escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, los adelantados andan haciendo pre, pre campaña -al cabo a nivel nacional lo hacen los políticos-, y los más adelantados en el tema, según cuentan, son Octavio Pimentel y Jorge Alanís. Sin embargo, en la elección empezando el 2024 las mujeres también van a hablar, y fuerte.

IX. RAZÓN

El tiempo le dio la razón a Juan Cristóbal Cervantes, aspirante a la candidatura independiente para Gobernador en Coahuila. Cuándo él y otros buscaron las firmas ciudadanas no lo consiguieron. A decir de Juan Cristóbal, la aplicación del INE, de Guadalupe Taddei, no funcionaba correctamente y era un martirio utilizarla, sobre todo por ciudadanos comunes que ayudaban al aspirante. Pero se quejó más que nada que la gente no quería dar su apoyo, que le tomaran fotografía y otorgar su firma en un teléfono o tableta. Culpó en ese momento ante el INE como al IEC, de Rodrigo Paredes. Pidió que hicieran spots informando a la ciudadanía de que andaban en la calle, y no sucedió. Ahora el INE lanzó una campaña como la que pedía Cervantes, demasiado tarde.