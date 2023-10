POLITICÓN: Samuel García, en ‘guerra’ con el Congreso de Nuevo León

I. DIPUTACIÓN

El que anda levantando la mano para ir por una diputación federal por el partido Morena es el empresario fronterizo Mario Dávila Longoria. Además de ganas dice que trae un buen número de asuntos a tratar en la Cámara, los cuales no se han resuelto y son de problemática añeja. El detalle es que los morenistas tienen intenciones de ir en alianza con la UDC, y el actual representante del Distrito 1 es Brígido Moreno -y su suplente Lenin Pérez Talamás, hijo del dirigente del mismo partido-, aunque hasta donde se sabe no le darán la opción de reelegirse porque en la pasada elección de gobernador se le vio muy pegado a los petistas, porque en realidad su curul fue asignada a este partido en la pasada alianza.

II. MADRUGAR

Mientras Samuel García presume el nuevo Black Hawk para seguridad en Monterrey, en el Congreso le dieron madruguete porque ya hasta le tomaron protesta a Arturo Salinas como futuro gobernador interino de Nuevo León, cuando el gober fosfo fosfo se vaya a buscar la candidatura presidencial. Hay dos cosas que Samuel analizará antes de irse, una es si le conviene que un “prianista”, como dice, llegue a meter las manos seis meses, y la otra, que van a ir por la vía legal por la inconstitucionalidad del nombramiento.

III. RUTA INTERMUNICIPAL

Reportan concesionarios del transporte público de Saltillo, que se puede llegar a tener un conflicto con las autoridades de Arteaga, por el plan de cambiar el recorrido de la ruta intermunicipal. Los dueños de las concesionarias pararon las antenas porque pretenden recorrer varias vialidades de la capital, lo cual, obvio les hizo ruido porque nadie avisó, ni mucho menos pidieron la anuencia. Incluso se dice que en este plan, hay varios empleados municipales venidos de menos a más que están bajo sospecha de contubernio con las autoridades de Ramiro Durán, por no decir que son socios ficticios o reales. De ahí que quieran incursionar en tierras saraperas. Veremos y diremos en qué acaba este asunto.

IV. REAPARECE

La reaparición pública de Hilda Flores, ex senadora y ex secretaria de Turismo, a muchos no les pareció tan extraña, sobre todo si se toma en cuenta que suena para ocupar también algún cargo en la administración de Manolo Jiménez. Si nos vamos a los números, el ideal de un gobierno es tener 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres en el gabinete legal y ampliado. Veremos.

V. POSTURA

Sobre la postura de Canaco con tema del plan hídrico de Aguas de Saltillo, se comentaba que el dirigente de la Cámara, Alejandro Pepi, es uno de los que le faltan a Jordi Bosch, gerente, de convencer que son la mejor opción, no sólo para llevar un plan anti sequía, sino para quedarse con la concesión hasta el 2024. Hay otros socios de la misma Cámara que dicen que Pepi habló a título personal, y no por el gremio, incluso tampoco se les ha consultado. Por eso la propuesta es que Pepi y Bosch expongan el plan ante el resto de los integrantes de la cámara, para así saber a ciencia cierta de qué se trata y si el presidente está o no en lo correcto al decir que el municipio también se puede hacer cargo del sistema.

VI. DAMNIFICADOS

El que se adelantó a pedir apoyo de los coahuilenses para los damnificados que resulten porque ni Protección Civil de Laura Velázquez, ni el presidente AMLO tienen datos precisos de la magnitud de la devastación, es Ricardo Mejía. Es de todos sabido que luego de romper con el PRI, Mejía se fue a vivir a Acapulco, en donde también hizo carrera política con Movimiento Ciudadano, de ahí el vínculo, además de la familia.

VII. ESPECTACULARES

Que en Morena de Mario Delgado no ha gustado nadita que los adelantados en Coahuila para buscar la senaduría hayan colocado anuncios espectaculares en avenidas principales de varias ciudades. Pero lo que más enchiló al líder morenista es que utilizaran la imagen de Claudia Sheinbaum y del presidente AMLO, sin siquiera avisar, mucho menos pedir permiso. Por eso la diputada local, Lizbeth Ogazón, todavía deshoja la margarita de si entra también a la promoción como Tania Flores, Lenin Pérez y Luis Fernando Salazar, o definitivamente se abstiene para no incomodar a la dirigencia. Todavía falta saber de cuánto fue el gasto.

VIII. SUSPENDE

También la corcholata mayor del morenismo, Claudia Sheinbaum, le va a entrar a los reflectores que ahora tiene el estado de Guerrero. Cuentan que suspendió una gira que tenía prevista para estos días en La Laguna, aunque específicamente visitará sólo los municipios del estado de Durango, porque en Coahuila ya estuvo en Matamoros, que fue uno de los últimos eventos que tuvo en lugares públicos no cerrados, como se lo mandata el INE.

IX. APORTACIONES

Que en Saltillo también habrá tres centros de acopio para los damnificados de todo el estado de Guerrero. Acá el alcalde Chema Fraustro dio instrucciones para que víveres y ropa fueran recaudados de la solidaridad de los saltillenses para enviarlos al estado de Guerrero, no sólo Acapulco, porque se considera que hay otros municipios y comunidades afectadas por el paso del huracán Otis, el cual tuvo rachas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, algo no visto antes. La ciudad se convierte en la primera de Coahuila en llamar a la donación. A ver si de paso se pasa la charola por ahí con los funcionarios municipales y regidores, para que también hagan su aportación, ya sea en efectivo o en especie.