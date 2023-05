POLITICÓN: ISSSTE Coahuila, de mal en peor

I. COLUDOS Y RABONES

Al cumplirse dos tercios de las campañas −40 días− puede concluirse que a los candidatos que fueron denunciados por actos anticipados de campaña les ha salido muy barato, porque las resoluciones de los magistrados del Tribunal Electoral de Sergio Díaz hasta ahora no han dado ninguna sanción semejante a un manotazo sobre la mesa. Antes del registro se esperaba que Ricardo Mejía fuera impugnado y que el Instituto Electoral de Rodrigo Paredes le negara el registro y no sucedió. Armando Guadiana con la mentada elección del Comité de Defensa de la 4T estuvo blindado, lo mismo que Manolo Jiménez con el proceso interno de la alianza, mientras que Lenin Pérez también tuvo simulación, digo, elección interna en su alianza con el PVEM de Pepe Cuco Sandoval. El “Tribunalito” la tenía difícil, era o todos coludos o todos rabones.

II. FALTA DE TODO

En el ISSSTE Coahuila van de mal en peor; falta de todo, pero lo caótico es que no lleguen ni siquiera los sueldos de parte del personal de los hospitales, hablamos del personal eventual o sin plaza que todos los días hace la misma función que quienes sí la tienen. Les dicen: sí les vamos a pagar, pero todavía no llega el dinero. Esos retrasos no tienen una explicación lógica porque el ISSSTE tiene un presupuesto. Pedro Zenteno debería preocuparse más por dar buenas condiciones laborales que por medir una mejora sin comprometerse.

III. QUEDÓ EXHIBIDO

Esto del proceso electoral está dejando al descubierto a alcaldes y alcaldesas que se pasan de listos. Uno de esos casos es del edil de Viesca, Hilario Silvet Escobedo de la Paz, a quien se le acreditó que le jugó bastante sucio a una regidora de Morena. Prácticamente en complicidad con el Cabildo de mayoría de su partido, impidió que la morenista regresara a ejercer su cargo. Pero Hilario no se salió con la suya y terminó muy raspado porque la regidora sólo perdió una de las tres pretensiones que presentó ante el Tribunal Electoral. Acreditó que le impidieron ejercer el cargo, y también tuvieron que pagar el retroactivo del tiempo en que no pudo reintegrarse, y aunque le cometieron violencia política, esto no fue en razón de género. No cabe duda que pueblo chico, infierno grande. Más le valía a Hilario no meterse en esos temas porque lo único que logró fue quedar exhibido.

IV. ES DE ORIGEN

En el tema de migración, que le corresponde al Gobierno federal, pero se hacen patos, o gansos, nuevamente se están dando condiciones desfavorables para la frontera coahuilense, entiéndase Ciudad Acuña de Emilio de Hoyos y Piedras Negras de Norma Treviño. Están llegando cada vez más migrantes vía ferrocarril, a través de traficantes y por otras vías. La relación con Texas y Estados Unidos está obligando a tener más presencia policial y militar en la frontera. A nadie conviene un coctel de este tipo por una desatención de origen.

V. SIEMPRE SÍ

Decíamos en este mismo espacio de la ausencia de festejo para las mamás en su día por parte del Ayuntamiento de Saltillo. Sin embargo, muy temprano el mero día 10 de mayo, el alcalde Chema Fraustro anunció el concierto de la Banda El Recodo en los terrenos de la feria. La invitación dice que el Gobierno estatal y el municipal invitan a las madres, con entrada libre. Todo indica que la contratación tuvo que ser en fast track porque antes no se había dicho nada y eso que es una celebración histórica. Lo que se deja entrever es que alguien no hizo bien su chamba porque fue el mismo alcalde el que tuvo que entrar al quite, y no como tradicionalmente se hace, que lo anuncia el área de Cultura. ¿Cómo se iba a quedar atrás Saltillo sabiendo que en Torreón, de Román Alberto Cepeda, presentaron a Pesado y en Ramos Arizpe, de Chema Morales, estuvo Mijares?

VI. SON VARIAS

Por lo pronto apúntele una raya más al tigre de Leticia Rodarte, la titular de Cultura en Saltillo. ¿Quién no se acuerda de las faltas de ortografía el año pasado en algunos carteles?, y el hecho de que le dé tanta manga ancha a un simpatizante naranja que mantiene entre sus filas sin jalarle las orejas. Nomás quedaría apretar las tuercas en esa área porque por poco y las mamás se quedan sin festejo.

VII. OFERTA TENTADORA

Hasta el equipo de Ricardo Mejía llegó el chascarrillo que se hizo del candidato del PT a la gubernatura: que tiene de aquí al 15 de mayo para abandonar el barco y declinar a favor de Armando Guadiana. La fecha es porque ese mismo día renunciará al cargo la fiscal general de Sonora, Claudia Indira Contreras, quien nomás aguantó 4 años y medio de nueve que tiene como periodo. Dicen los malquerientes de Mejía que esa plaza está reservada para el exsubsecretario de Seguridad Pública federal, dadas las buenas relaciones que mantiene con su exjefe, Alfonso Durazo. Y es que la idea no suena tan descabellada porque se abre esa vacante, Mejía se muda de estado y después le tira a la gubernatura de Sonora, pero aparte, se reconcilia con Andrés Manuel López Obrador y le devuelve a Guadiana la gente que le pirateó. La oferta es tentadora.

VIII. VIENEN ‘CORCHOLATAS’

Para la última parte de la campaña de Armando Guadiana espere la visita de las “corcholatas” a la Presidencia de la República, porque esa fue una petición directa de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. La primera en salir a la palestra fue Claudia Sheinbaum, primero para respaldar al senador con licencia como único representante de la 4T, y segundo para decir que Mejía se había salido del movimiento, y ya no los representa. Ya vino Ricardo Monreal, pero se espera que lleguen Claudia, Adán Augusto López y Fernández Noroña. La mayoría espera un fin de semana, por aquello de las leyes electorales.

IX. LOS GASTONES

En gran medida las campañas de diputados locales tienen relación con el gasto. Los abanderados de la Alianza Ciudadana por la Seguridad no se andan por las ramas, sobre todo los tricolores. Por ejemplo, de los que más han gastado y reunido dinero para gastar son Jesús María Montemayor Garza y María Guadalupe Oyervides, que rebasan el millón de pesos en ingresos. El que se ha quedado corto es Alfredo Paredes, apenas con 773 mil pesos de gasto en el primer mes de campaña, cuando en realidad, dicen algunos que lo conocen, pudo haberle metido mucho más de su bolsa, sin embargo, la mayoría lo tiene invertido en propiedades. Pero falta lo bueno, el cierre de las campañas, y espere lo mejor, la fiscalización del adormilado INE, que hasta ahora no da buena espina en eso de haberle metido bien la lupa al gasto. Porque parece que ya quedó en el olvido tanto espectacular previo a las campañas electorales y que nadie sabe, nadie supo, quién los pagó.