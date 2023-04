POLITICÓN: La visita de consejeros del INE a Coahuila

I. REGAÑO A CONSEJEROS

Los consejeros del INE de Guadalupe Taddei, que vinieron a Coahuila a hurtadillas, se dejaron caer con el regaño a un grupo de funcionarios de diferentes niveles, tanto el INE Coahuila de José Luis Vázquez López y el Instituto Electoral de Rodrigo Paredes. Esto que se narra ocurrió el miércoles, pero alguien no quiso que los medios de comunicación, ni nadie ajeno a la organización del proceso electoral tuviera contacto con los consejeros electorales del INE. ¿A qué le tienen miedo? Así lo han hecho en años anteriores, ocultan sus reuniones y evitan el contacto de consejeros nacionales con la prensa, quizás para evitar también anteriores ventaneadas como las cuentas exorbitantes de restaurantes, por los buenos vinos y viandas.

II. DESPIDOS, ¿QUÉ HAY DETRÁS?

El caso, siguiendo con el tema de los consejeros del INE que vinieron a regañar -y fuerte- a sus homólogos del IEC, principalmente, el jalón de orejas fue por cosas muy puntuales. La primera es el retraso que registra en la mayor parte de las tareas que les corresponden de cara a la jornada electoral del próximo domingo 4 de junio. Y la segunda, por los despidos que se están dando de manera indiscriminada en diversas áreas del IEC, porque se está eliminando la experiencia acumulada.

III. JUSTICIA TEXANA

Los que le entienden al tema de la legislación penal texana alegan que Coahuila pudo, y en esto hablamos de un momento pasado, recibir el dinero incautado al ex tesorero, ex secretario de finanzas y ex director del SATEC -porque todos esos puestos le crearon y lo movieron con algún motivo que ahora salta a la vista-, Javier Villarreal Hernández. Pero en ese momento se debió cumplir un requisito para que la entidad tuviera de regreso el dinero que la justicia americana le quitó a Villarreal: acreditarse como víctima ante la Suprema Corte de Texas, y con ello estar dentro de la jurisdicción de donde se libró el juicio. Sin embargo, no hay registro o evidencia de que eso sucedió. Por este motivo también, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió que se le entregara el dinero, simplemente Estados Unidos accedió.

IV. COMIÉNDOSE LA VACA

También habrá que decir que el presidente López Obrador todavía no mata la vaca y ya se la anda comiendo. Aún no timbra la caja de la Tesorería de la Federación y ya está repartiendo el dinero incautado a Javier Villarreal. Además, resulta bastante obvio que la comunicación con Estados Unidos, en términos de acuerdos bilaterales, se dio desde marzo, pero dejó que avanzaran las campañas, y que el primer debate estuviera en puerta, para meterle jiribilla al asunto. Morena está jugando bien sus cartas, pero ahora lo que deberá exigirse es que en realidad el dinero primero llegue a México, y después, a Coahuila, etiquetado para lo que quieran, pero que llegue.

V. IGUALDAD EN LA UADEC

Eso de la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres en todos los puestos que se desprenden del extenso organigrama de la UAdeC, y otros órganos, se puede convertir en una realidad en un futuro muy próximo. El rector Salvador Hernández Vélez ha dado luz verde para que se inicie lo que sería la segunda reforma profunda al Estatuto Universitario después de 50 años de autonomía. Por ahí suena el nombre de Eva Kerena Hernández, quien cumple actualmente el segundo período como directora de la Facultad de Enfermería, como una de las personas que impulsa la reforma. Pero además, hay mujeres de toda la entidad interesadas en que la igualdad se concrete, desde el puesto más alto, que es la rectoría, hasta los cargos administrativos, de investigación y otras instituciones que están dentro de la UAdeC.

VI. VIGILANCIA EN ELECCIONES

Además del ruido al debate, Ricardo Mejía también le está poniendo el cascabel al gato en eso de la organización del proceso por parte del INE de José Luis Vázquez López y del IEC de Rodrigo Paredes. Ha declarado que pedirá que sea la Guardia Nacional la que vigile el proceso, y pone el dedo en la llaga: el uso de teléfonos celulares en las casillas, para tomar muestra del voto. Es un buen trompo a la uña de los aludidos Vázquez y su pupilo Paredes. ¿Cómo le van a entrar al tema?

VII. ESTADO DE DERECHO

Los candidatos al gobierno de Coahuila, los cuatro: Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenin Pérez tienen que ponerse las pilas. El proceso no entusiasma a ningún ciudadano, y las ganas de salir a votar nomás no llegan. Pero además, la promesa más socorrida es mantener la paz y la tranquilidad por medio de la seguridad, y eso es bueno, pero les falta. La tranquilidad, la seguridad y la paz van de la mano con la capacitación y profesionalización de los policías. Sin embargo, se les olvida garantizar el estado de derecho, o por lo menos no han dicho de qué manera. Hoy en día están ocurriendo estafas y no hay un real ataque y articulación de autoridades de los tres órdenes, ni de los tres poderes, para detener el avance de ciudadanos aprovechándose de otros y valiéndose de instituciones, que es lo grave. ¡Garantías, señores, garantías!

VIII. DOS CACHUCHAS

No se sabe cómo le está haciendo el director del Instituto de Pensiones del Estado, José Luis Moreno, para cumplir con dos funciones, andar en campaña y atender el deteriorado sistema pensionario del estado. En la información pública del instituto aparece aún vigente como director, pero además ha salido en fotografías en otras regiones acompañando a los candidatos. Justo lo que les habían advertido que no hicieran. Alguna buena justificación debe tener.

IX. POR LA SEGURIDAD DE TODOS

Al igual que en ciudades grandes, en Torreón suceden accidentes vehiculares de personas que conducen bajo los influjos de bebidas embriagantes. Pero allá se ha tomado una decisión firme para evitar muertes y daños a terceras personas inocentes: retirar la licencia de conducir a quienes conduzcan alcoholizados, sean particulares o choferes de transporte de pasajeros, entiéndase taxis o transporte público. Esto está respaldado desde la administración Román Alberto Cepeda, y tiene como finalidad la protección de todos, no solo del mismo chofer de la unidad responsable en un accidente. Ejemplos como éste, de aprovechar la legislación a favor de todos, son los que hacen sentido en las labores de mantener la tranquilidad de una ciudad. Si se puede allá, se puede en todos los municipios, es cuestión de voluntad.