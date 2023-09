POLITICÓN: ¿Le quitará Samuel García a Ebrard el boleto que queda?

I. ESPERANZA Y ZOZOBRA

Los campesinos de Coahuila tienen la esperanza, pero también la zozobra, de que llegue alguien mejor a la Conaza, porque aseguran que salió de la dirección general Ramón Antonio Sandoval Noriega, y total, si no salió, que ya lo saquen. En el 2019, cuando llegó, dijo algo sobre que se iba a ensuciar las botas. El buen entendedor dice que se comprometió a visitar el campo de Coahuila y otras entidades, pero nomás no. Ni se ensució las botas, ni siquiera se despeinó, y tampoco lo vieron por ninguna de las comunidades. La esperanza es que llegue alguien que sí promueva obras, sobre todo por la crítica sequía, y la zozobra, porque los directores van de mal en peor.

II. ÚNICO BOLETO

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se tomó muy en serio el destape que le hizo AMLO como presidenciable, y en un descuido le quita a Marcelo Ebrard el único boleto que queda para el 2024 con el Movimiento Ciudadano. García publica ahora encuestas, sondeos y cualquier cosa que se encuentre en redes sociales que le favorezca como futuro aspirante presidencial. Dicen que el caballo que alcanza gana. No le va mal en los sondeos, en unos queda detrás de Xóchitl Gálvez y en otros hasta lo acomodan en el segundo puesto.

III. ARRANQUE

Que Manolo Jiménez va a tener con qué arrancar sus primeros 100 días de gobierno fuerte y firme, porque -lo dijo Miguel Riquelme- se está haciendo una entrega recepción responsable. Ese paso de manos además es abierto, nada de “aquí mando yo hasta el 30 de noviembre”. Están las puertas de la administración estatal abiertas para que el equipo de transición de Manolo “se empape” de todos los temas. Se pagó la deuda de corto plazo, y eso permitirá arrancar pasivos de pago inmediato. Pero de igual manera, Riquelme dejó entrever que hay dinero suficiente para los pagos que se hacen en diciembre: aguinaldos, principalmente. En cuestión de obras, seguramente el arranque será con las proyectadas con dinero del ISN.

IV. PENDIENTES

Aunque esto escapa del control estatal, lo que sí quedará como asignatura pendiente será recibir armas que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe a Coahuila. La Secretaría de Seguridad de Sonia Villarreal dio un plazo de un año para que le entreguen el armamento, y estos próximos meses serán decisivos para saber si todo queda saldado y en orden, o bien la gestión pasa a la siguiente administración.

V. CÓDIGO PENAL

En este segundo período ordinario en el Congreso de Lalo Olmos van a recibir un inusual número de iniciativas de reformas desde Palacio Rosa, ordenadas por el gobernador Miguel Riquelme, pero promovidas a través de su titular jurídico, Valeriano Valdés. En fila de ser analizadas esta semana en comisiones están dos reformas al Código Penal, una tiene que ver con el maltrato animal, y otra con el uso de identificaciones. Basta recordar dos hechos que marcaron la agenda mediática: la crueldad con la cual se sacrificaban perros en Monclova en tiempos del hoy diputado local electo -¡vaya contrariedad!-, Alfredo Paredes, y que en La Laguna se descubrieron identificaciones falsas, las cuales eran utilizadas por menores para entrar a antros.

VI. DE LOS MEJORES DEL PAÍS

Anoche hubo casa llena en la inauguración del parque Dinolandia, en Ramos, que, a decir del gobernador Riquelme, compite con los mejores del país. El mandatario aprovechó para decirle al alcalde Chema Morales que en la próxima administración estatal le irá mejor que en la actual. ¿Lo invitarán al gabinete? Quien también estuvo en el evento fue la diputada Edna Dávalos, pese a que camino al evento sufrió un percance automovilístico.

VII. ¿HIJO ADOPTIVO?

La frase del filósofo español, Jorge Ruiz de Santayana, se aplica con Morena y Marcelo Ebrard: el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchos mexicanos vieron a Mario Delgado diciendo quién había ganado la encuesta interna para encabezar el movimiento en el 2024, pero pocos se enteraron que afuera de las instalaciones donde se realizó el conteo, se dieron varios zafarranchos con la policía, que impidió la entrada de gente de Marcelo. Morena va a culpar al “carnal” de la división, pero del ex canciller -tan tibio como es- no se espera gran reacción. Ya le cedió el lugar a AMLO en 2018, y podría llegar a otro “acuerdo”, a no ser que Dante Delgado lo quiera como el hijo adoptivo.

VIII. TAMBIÉN HAY HUÉRFANOS

¿Cuáles son las consecuencias en Coahuila de que Claudia Sheinbaum sea la elegida? Nomás que el PT de Ricardo Mejía quedará relegado. En cambio, otro líder de partido, Lenin Pérez, estará invitado a la repartición del pastel de Claudia. Por eso no se ve lejana la fórmula de senador hombre-mujer, aunque por ahí empiezan las patadas bajo la mesa para que vaya en esta fórmula un morenista y no un externo. Por eso todos insisten, el bueno debe ser Antonio Attolini, quien tiene ganada La Laguna.

IX. LEALTAD Y DISCIPLINA

En el tricolor de Carlos Robles poco a poco van digiriendo que la abanderada en el 2024 no sea de sus filas, sino del PAN. No hay rompimiento -por lo pronto-, porque Beatriz Paredes tomó la sabia decisión de evitar la pena -como sucede con los guindos- de un zafarrancho, o mínimo los dimes y diretes, de una elección interna. Lo cierto es que Coahuila va con Xóchitl Gálvez en el caso del PAN, PRI y PRD, pero no se descarta que haya renegados como sucedió en el proceso anterior con Shamir Fernández, Jorge Luis Morán, Jorge Williamson, y más recientemente Gerardo Berlanga, sólo por mencionar algunos. De ahí pa’l real vienen pruebas de lealtad, y sobre todo de disciplina, cuando se nombre el gabinete legal y ampliado.