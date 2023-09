POLITICÓN: La austeridad es una simulación cuando los partidos gastan a manos llenas

I. ¿OMISIONES?

¿Cómo está eso de que no todos los asuntos de presuntas irregularidades detectadas en el IEC se están investigando porque no hay formal denuncia? Resulta grave pensar que el presidente del Consejo General, Rodrigo Paredes, ha tenido omisiones para presentar denuncias y pruebas de los presuntos actos deshonestos que ha tenido conocimiento. María Teresa Nares Cisneros, la contralora interna, la que debe investigar las situaciones administrativas que van acorde a la norma, debe tener lo antes posible en su escritorio los expedientes de lo que se encontró en la entrega recepción y los hechos que han salido a la luz, como la liquidación del Partido Joven.

II. SIN VACUNAS

Antes de entrar a algunos establecimientos de la Secretaría de Salud de Roberto Bernal, a la ciudadanía le queda claro que no hay vacunas de COVID. En otros lugares, como en el IMSS y el ISSSTE, no ponen avisos como en los centros de salud, pero también es lo mismo, nadie tiene vacunas, no obstante que el efecto de la última dosis anterior, se supone, ya terminó. De igual manera en vacunas de menores hay rebatinga, porque se están usando biológicos caducados, aunque con aval de la Cofepris.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: vacunas antiCOVID para menores caducaron hace casi un año, pero no pierden potencia, asegura Cofepris

III. NO TIMBRARON

Mejor en el Congreso local han tenido eco las necesidades de la UAdeC de Salvador Hernández. El rector –bueno para las matemáticas– sacó rápidamente el recuento de los daños durante la era lopezobradorista y tiene una sumatoria de mil 800 millones de pesos que no timbraron en la caja que resguarda Jorge Alanís. Pero aquí en el Congreso encontró como aliada a la diputada María Bárbara Cepeda. En la más reciente sesión se encargó –por segunda ocasión– de exhortar al Gobierno Federal –entiéndase 4T– para que envíe a la UAdeC un mayor porcentaje de recursos para infraestructura y equipo. La queja recurrente de Hernández Vélez ha sido la falta de dinero, pero para aguinaldos y pensiones, sin embargo, se busca que llegue recurso para todo. Veremos.

IV. IMPEDIDO

Hablando de la UAdeC, cada día que pasa son más los que levantan la mano para ser considerados a la rectoría. Uno de ellos es Octavio Pimentel, para mayores señas, titular de Vinculación. Pero hay quienes le aconsejan que mejor baje la mano y haga mutis para seguir colgado de la liana. El caso es que Pimentel tiene procedimiento –según sus malquerientes– por violencia familiar, y desentonaría, además de estar impedido, en la lucha por la oficina principal de la calle González Lobo.

TE PUEDE INTERESAR: Sospechoso destape presidencial de Samuel, ¿será que lleva intenciones ocultas?

V. BUEN ENTENDEDOR

Al buen entendedor –dice el refrán– pocas palabras. Miguel Riquelme dejó claro que Coahuila, y sobre todo la Región Sureste, es más que la gigaplanta de Tesla, que estará en Nuevo León, pero más cercana a las áreas urbanas de este estado, es decir, Ramos Arizpe de Chema Morales, que a Santa Catarina de Jesús Nava. Y es que acá están fabricando autos eléctricos en GM, pronto lo harán Stellantis y Daimler. Además, la región tiene como ventaja competitiva que tiene el aeropuerto de carga –Plan de Guadalupe– también más cercano a Tesla. Para el buen entendedor: las inversiones están llegando, los autos eléctricos se están produciendo, y el futuro es prometedor acá, a diferencia que con los vecinos.

VI. LA OTRA MIGRACIÓN

Para no meternos en honduras legales, hay hechos contundentes: Alonso Ancira no ha pagado 100 millones de dólares que debe por vender la chatarra de Agronitrogenados a un sobreprecio a Pemex de Emilio Lozoya –en aquel entonces–. Pero todo este embrollo nacional tiene hundida a la Región Centro de Coahuila en la zozobra por AHMSA. No habrá arreglo pronto. Los trabajadores están llegando a Ramos Arizpe y Saltillo, pero de eso nadie habla.

VII. AHORRO, UNA MENTIRA

Después de ver cómo se desarrollaron los dos procesos para definir candidato del 2024 en el Frente Amplio por México –PRI, PAN y PRD–, así como Morena y sus aliados –PT y PVEM– lo único que queda claro es el despilfarro de dinero público. En Morena de Mario Delgado se les entregó dinero a los aspirantes al Comité de Defensa para que viajaran por el país, en el FAM no queda claro, pero se sabe que también fueron los partidos los aportantes. Todo eso llama a una reflexión, la austeridad es una simulación y el ahorro la peor de las mentiras. No hay justificación entonces para querer reducir dinero al INE de Guadalupe Taddei cuando los partidos gastan a manos llenas. Ambos procesos encarecieron la democracia, porque le adicionaron una etapa.

TE PUEDE INTERESAR: El fraude se hizo, se está haciendo y se hará con Claudia en el 2024

VIII. MEZQUINOS

Se nota a leguas la mezquindad de Morena en el Poder Legislativo. Quien no está en “sintonía” con el presidente López Obrador está sujeto a recortes presupuestales. Cuando estuvo Lorenzo Córdova en el INE la constante era recortar el gasto, por sus desencuentros con AMLO. Ahora –hay obviedad– quieren recortar 20 mil millones de pesos al Poder Judicial. Al Presidente le han dado revés tras revés, eso lo explica todo.

IX. CUENTA REGRESIVA

A 15 días de la fecha pactada para la entrega de Paseo Capital, el equipo de Virgilio Verduzco, para mayores señas, director de Obras Públicas del municipio de Saltillo, –cuentan– se puso las pilas para hacer trabajos de rectificación. Tanto Virgilio como Antonio Lazcano, director de Desarrollo Urbano, y otros departamentos municipales que participan en el proyecto saben que tienen fecha límite para hacer arreglos al paseo de los saltillenses. Y es que la obra peatonal del primer cuadro de la ciudad tuvo comentarios diversos, incluso de Juan Pueblo, por no decir de cualquiera, algunos que son líderes de opinión, pero que del tema de obra sólo se montaron en la ola. De cualquier modo los detalles finales se están tomando en cuenta para que el paseo guste a todos.