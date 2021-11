POLITICÓN: MAQUILADORAS

I. MAQUILADORA I

Buena tarea le quedó a Jesús Homero Flores Mier luego que Saltillo fue la sede de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Algo que se recalcó mucho y que le hizo ruido a la fiscalía local fue cuando se habló de que estas instancias deben de delimitar bien los delitos por hechos de corrupción y separarlos de otros, si es que no quieren terminar sólo como maquiladoras de asuntos que no dan resultados. Ahí fue cuando los oídos le zumbaron a Flores Mier y a sus huestes, pues la instancia local está copada y se siguen esperando resultados reales de sus investigaciones.

II. MAQUILADORA II

Se recalcó que no todos los delitos por hechos de corrupción tienen que ser competencia de las fiscalías en la materia y que más que nada deben atacar los sistemas de redes de corrupción, la corrupción política y la corrupción económica de alto nivel y ya no tanto sancionar al servidor público que pidió en ventanilla un “moche” o al agente de tránsito que hizo una mala detención. En ese sentido, habrá qué ver si la normativa en Coahuila delimita bien ese tipo de acciones de corrupción.

III. LETRITAS

Como dijo aquel, en las letras chiquitas está el diablo. Y eso lo dejó bien claro el investigador Antonio Serrano, quien le puso más limón a la herida que ha provocado el PEF 2022 que viene para Coahuila: 45 mil 953 millones 600 mil pesos, es decir, casi 4 mil millones más que en 2021. Peero, para Serrano, el meollo está en las condicionantes para que llegue esa lana: que el PIB crezca al menos a una tasa del 4.1 por ciento, lo que, según Serrano, es un disparate. El experto previó que Coahuila recibirá entre mil y mil 800 millones de pesos más, no los 4 mil previstos.

IV. ACCIDENTES

Ayer domingo fue el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Nomás como referencia, hasta octubre, Coahuila sumó 3 mil 161 atenciones médicas a ocupantes de motocicletas, automóviles, camionetas y autobuses lesionados en accidentes de tránsito, cifra que lo ubicó en el décimo lugar de las entidades con más heridos en este tipo de siniestros. El 21 por ciento de los accidentes viales en México ocurren en Nuevo León, primer lugar nacional.

V. ACOSO

Que la Secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal está batallando bastante con autoridades municipales electas de Morena que le están haciendo el feo al Mando Único. Falta un mes y medio para que asuman las nuevas administraciones y nomás no se ve luz con los morenos. De los ochos municipios que gobernará ese partido, especialmente en tres no se ve cómo: Múzquiz, Francisco I. Madero y Acuña, con Tania Flores, Jonathan Ávalos y Emilio de Hoyos. Dicen que hay razones para no confiar en la Policía Estatal, como acoso a los mismos munícipes.

VI. PASAPORTES

En la Oficina Estatal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores han empezado a parar las antenas ante la posibilidad de que se incrementen los intentos de fraude por el, a su vez, lógico incremento en el número de personas que buscarán obtener su pasaporte debido a la apertura de la frontera con Estados Unidos. Vanesa Fernández Tonone, titular de dicha Oficina, alertó que ya en anteriores ocasiones han detectado sitios fraudulentos que ofrecen ayuda para obtener el documento.

VII. OTRA VEZ

La decisión que hace días tomó la SCJN de decir “siempre no” a la discusión del proyecto relacionado al caso Chihuahua contra Alejandro Gutiérrez, debió haber sido un golpe para el ex secretario general adjunto del PRI, ex senador y empresario, pues la sentencia que se perfilaba prácticamente le daba cerrojazo al caso y lo dejaba libre de culpa. Ahora, no hay fecha para que el expediente se lleve nuevamente a discusión, además de que pudiera venir en otro sentido, por lo que oootra vez serán días de incertidumbre para Gutiérrez, familia y sus abogados.

VIII. ACTOR

Platicábamos de que avanzó el proceso penal contra el ex alcalde Ramón Oceguera, de Ramos Arizpe. Entre las novedades que arrojó la reactivación, es que además de Vicente Barreda, el tesorero de la administración oceguerista, y el propio Oceguera, otro actor que hasta ahora no estaba involucrado apareció de repente: José Edgardo Caballero, quien era el contralor de aquella administración y que ahora fue añadido a la investigación. ¿Quién habrá ‘cantado’ y a cambio de qué?

IX. REVOLUCIÓN

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas aprovechó el domingo para darse una vuelta por Monclova, donde amigos y amigas lo invitaron a celebrar el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. “Que gusto celebrar nuestra Revolución Mexicana con grandes amig@s de #Monclova. Muchas gracias por la invitación, estuvo más que excelente la convivencia. #PaDelante #Coahuila”, tuiteó Manolo. Por ahí se vieron los ex alcaldes Melchor Sánchez y Armando Castro, entre otros políticos como Lupita Oyervides y Fernando Simón Gutiérrez.