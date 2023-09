POLITICÓN: Políticos coahuilenses muestran respaldo a Sheinbaum

I. VENTANILLA

Mientras casi todo mundo sigue en la incertidumbre respecto de cómo se integrará el equipo del gobernador electo, Manolo Jiménez, entre los panistas coahuilenses todo es certeza: la ventanilla de las contrataciones albiazules, en el futuro gobierno de coalición, está a cargo de Guillermo Anaya. Nadie parece tener claro por qué, pero tampoco nadie tiene dudas, nos aseguran: ningún panista comarcano llegará al paraíso de la nómina estatal, si no obtiene antes la bendición del lagunero. En esto -quizás- tuvo mucho que ver la última reunión de Memo con Marko Cortés, mandamás del PAN a nivel nacional. ¿Será que aquí va a aplicar aquello de que “el que parte y reparte...”?

II. MAGISTRADOS

Donde faltan también definiciones es en el Poder Judicial de Miguel Mery. Están pendientes de nombrarse dos nuevos magistrados. ¿Priistas o panistas?, ¿un combinado estaría mejor?, ¿qué tan alejados andan los que toman decisiones para determinar a personas que realmente tengan méritos, y sobre todo, que le sepan a la impartición de justicia? Porque no dejará mentir, últimamente se ha tomado como destino político.

III. EN LA OLA

Quien de inmediato se montó en la ola morenista de Claudia Sheinbaum fue la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores. En sus redes sociales ha presumido la fotografía que les tomaron juntas en la visita de Claudia a Saltillo. Se trata de estar en el momento de la historia, pero hay muchos pendientes que resolver antes de echar las campanas al vuelo. El primer punto es que tiene un hermano diputado local electo que no es morenista, sino petista, y ahí empieza a desentonar el asunto. Y no es que el PT a nivel nacional no sea aliado de Morena, sino que en Coahuila no cerraron en buenos términos, y eso todo mundo lo sabe. Pero aquí otro pendiente más: su relación con Lenin Pérez. Quedaron desgastados y ahora ambos andan -de nuevo- en el mismo barco. Todo sin dejar de lado la situación legal que pueda enfrentar en el futuro.

IV. OÍDOS SORDOS

¿En la Guardia Nacional David Córdova tienen oídos sordos, o qué? A principios del mes de julio tanto Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno, como el fiscal Gerardo Márquez, pidieron a esta institución de seguridad atender los robos y otros delitos en la carretera Saltillo-Monterrey. ¿Usted lo escuchó? Los de la Guardia Nacional tampoco. Porque los delitos siguen, y las patrullas son escasas.

V. VUELTAS POR LA LAGUNA

Parece que Manolo Jiménez está siguiendo la recomendación que le hizo el gobernador Miguel Riquelme: convertirse en un lagunero. Riquelme hace poco dijo que él llegó a Saltillo, y en sentido figurado explicó que se había puesto el sarape para empezar a trabajar con la gente de esta tierra, además de todo el estado, eso queda claro. A Manolo se le ve más seguido por La Laguna, en Torreón con Román Alberto Cepeda y Verónica Martínez, conociendo las colonias y como dice: “echando taco”. No hay otra manera más efectiva de interactuar con la gente y sentirse parte de ellos que compartiendo el pan y la sal. Con razón también hace poco dijo que venía trabajo por delante con el alcalde Cepeda.

VI. ¿SIN CONSECUENCIAS?

Hasta ahora no ha habido mayores consecuencias por la oposición de Coahuila en la entrega de los libros de texto. Francisco Saracho no ha reportado que le hayan recortado más dinero a la Secretaría de Educación, o bien que le haya caído una auditoría fantasma. Sin embargo, y aunque el gobernador Miguel Riquelme advirtió que no era una confrontación, en el gobierno de la 4T suele quedarles el rencor dentro del cuerpo.

VII. PAGOS BIENESTAR

Claudia Garza del Toro, delegada de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, debe responder varias preguntas que quedan en el aire para miles de personas beneficiarias de los programas sociales, sobre todo la pensión de adultos mayores. Al realizarse el cambio de tarjeta de pago de otros banco a sólo el Banco del Bienestar, saturaron las pocas sucursales que tienen en el estado. Han salido al paso colocando módulos de pago, pero ¿harán esto siempre?, ¿qué no sale más caro el caldo que las albóndigas? Es decir, gastan más en operación que lo que realmente llegue a la gente, y todo por caprichos y falta de logística.

VIII. MÉTODO

En Morena y todos los partidos, incluidos los bloques, lo que sigue es la elección de diputados federales y senadores, y en el caso de Coahuila, candidatos a alcaldes de 38 municipios. En el comité estatal de Diego del Bosque no hay claridad todavía del método, pero se los comunicará este fin de semana en la reunión nacional. Andan lustrando el dedazo.

IX. AL RUEDO

Lo que sigue para Morena en Coahuila tiene mucho que ver con quienes mantienen liderazgos, y entre ellos está Armando Guadiana. La pausa que hizo para atenderse un problema de salud no lo ha alejado de los acontecimientos nacionales. En Houston salió del hospital para grabar un video reconociendo el triunfo de Claudia Sheinbaum. No tarda en regresar a Saltillo y desde acá seguir con su encomienda de seguir sumando gente a favor de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Junto a Armando está su hija Cecilia Guadiana, a quien ahora se perfila para ocupar alguna posición ya sea dentro de la campaña o eventualmente una candidatura. Veremos cómo pinta el futuro para el empresario, sus allegados, y parte de su familia.