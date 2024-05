Elecciones Saltillo: ¿Qué propone Diana Hernández y cómo piensa cumplirlo?

La candidata a alcaldesa por Saltillo por el Partido del Trabajo, Diana Hernández, ha presentado diversas propuestas que pueden modificar el estilo de vida de las y los saltillenses pues incluyen temas importantes para el desarrollo de la sociedad.

Una de sus propuestas principales en materia de movilidad radica en la creación de un nuevo anillo periférico al exterior de la mancha urbana, mientras en transporte público propone abrir a la iniciativa privada la oportunidad de involucrarse.

MOVILIDAD

PROPUESTA:

Nuevo anillo periférico exterior a la mancha urbana.

¿CÓMO LOGRARLO?

En materia de movilidad, dijo que se requiere una reingeniería y que, de ser necesario, que se involucre la iniciativa privada.

“Incluso yo aquí propongo que si el municipio, llegando a conocer y a revisar la Ley de Ingresos y ver cuánto es el gasto corriente y cuánto hay para la inversión para obra y ver que no tienes el dinero suficiente. ¿Por qué no invitar a la iniciativa privada? La iniciativa privada puede entrarle a este tema a resolver problemas de 10 ó 20 años, o sea, las empresas, la gente necesita tener un servicio, igual que vuelvo a repetir, yo soy de la idea que tú le preguntes a los grupos, al pueblo, las cámaras empresariales tomes en cuenta todos y todos ustedes vayamos caminando hacia elevar el nivel de vida, si eso es una necesidad urgente, ¿por qué no de la mano con la IP?”.

TRANSPORTE PÚBLICO

PROPUESTA:

Mandar concesionarios viejos a ejidos y permitir la entrada de la IP.

¿CÓMO LOGRARLO?

La candidata petista dijo que es necesario para los saltillenses que se extienda el servicio de las unidades del transporte público.

“Sí, a ver a los concesionarios de la CTM y de la CROC, porque son los que tienen allá amarrado, ese tema, yo les diría si nos ofrecen ese servicio para los ejidos o las comunidades para allá pueden mandar sus rutas, pero que tiene que entrar un concesionario que nos dé un sistema de transporte público moderno, colectivo moderno eficiente, con horarios ampliados 5 de la mañana, 12 de la noche, rutas troncales perfectamente establecidas”.

“Ahí se tiene que echar anda la función del Instituto Municipal del Transporte, pero con un diseño con especialistas para diseñar perfectamente rutas, pues como está en un inicio el Saltibus, era una propuesta prometedora, claro, a medida que fueron avanzando la ciudad, ir haciendo adecuaciones, pero yo creo que sí necesitamos no solamente la modernización del transporte, sino también en la realidad llevada de la mano, pero no voy a meter un autobús muy grande encima las calles del centro en el seguro, uno que no el carril no da, todo tiene que ser de una manera responsable junto con externos en la iniciativa privada”.

SEGURIDAD

PROPUESTA:

Eliminar agrupamientos y regresar policías a las calles.

¿CÓMO LOGRARLO?

Hernández sostiene que el modelo de seguridad actual, con las diferentes divisiones y agrupamientos, no es efectivo para la operación.

“Bien, yo veo muchas subdivisiones, dentro de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, veo policías desde la montada hasta la canina, la ambiental, la escolar, la cívica, la violeta, veo muchas corporaciones y no le veo efectividad a cada una de ellas, entonces yo lo que apostaría es por reestructurar, y eficientizar, no tantas subcorporaciones, sino algunas sí, no solamente unas, sino debe haber una división, pero enfocada más a la prevención del delito, yo le apuesto más a la policía de proximidad”.

“Precisamente la propuesta principal es que conmigo, con Diana Hernandez como alcaldesa, 7 de cada 10 policías tienen que estar haciendo labores de proximidad y de vigilancia en los principales sectores más conflictivos de la ciudad en los barrios, en las colonias, ¿por qué?, porque la queja frecuente de los vecinos de todas las áreas de Saltillo es: ‘La policía no llega, cuando se requiere no llegan, tarda de 40 minutos hasta una hora, y no llega’, entonces precisamente tenemos que hacer accesible la prevención del delito o bien la llamada de auxilio, y esto se va a lograr si las policías se encuentran cerca de donde suceden los hechos y para que estén cerca, pues tienen que estar haciendo labores de prevención y dando rondines en las colonias para que así, si llegara a haber algún hecho, alguna situación de riesgo, de peligro, puedan trasladarse al lugar de los hechos en 3 o en 5 minutos”.

MEDIO AMBIENTE

PROPUESTA:

Consulta popular para saber si la ciudadanía decide que AGSAL se quede.

¿CÓMO LOGRARLO?

La aspirante del PT dijo que es necesario someter a la opinión de los ciudadanos si quieren que continúe operando en la ciudad la compañía Aguas de Saltillo.

“Yo lo que propongo, en caso de llegar a ser alcaldesa, hacer una consulta ciudadana en la que la gente, el pueblo, conozca pros y contras de Aguas de Barcelona y que sean los que decidan de una manera razonada y consciente, ¿por qué?, porque tenemos que hacerle saber a la sociedad en general de Saltillo, los rendimientos que tiene la empresa, el manejo que ha hecho, la administración que ha hecho, pero también las deficiencias que arrastran casi 20 años de la prestación del servicio concesionado”.

SERVICIOS PRIMARIOS

PROPUESTA:

Usar concreto en lugar de emulsión para calles.

¿CÓMO LOGRARLO?

“Se tienen que buscar alternativas, pero fíjate bien, yo estaba checando eso precisamente, ese punto no es solamente el reciclado del pavimento, porque también el pavimento de pésima calidad, de nada nos sirve nada más ir a tapar, yo le apuesto más a revisar este tema, aunque cueste, invertir en un buen concreto, o sea, yo le apuesto al concreto, no es nada más a la mezcla de chapopote”.

“Yo le apostaría más al tema del concreto, ¿sería benéfico?, sí, ¿por qué? Porque al final de cuentas, nuestra ciudad tiene que tener a alguien que tenga la visión de hacer un gobierno con visión a más de 3 años, a 10, a 15, a 20 años y que los que vengan le den continuidad a estos proyectos, pero porque van alineados con la agenda 2030 de la ONU, porque llevamos una visión de una ciudad que va en crecimiento exponencial con el nearshoring, vamos a crecer muchísimo más”.