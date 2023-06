POLITICÓN: ¿Quedó a deber el IEC en la elección?

I. PRIETITO EN EL ARROZ

Mucho se debate la actuación del IEC de Rodrigo Paredes en la elección pasada de gobernador y diputados locales. Para muchos se cumplió con el objetivo, y no se le hizo bolas el engrudo, sin embargo, siempre hay prietito en el arroz. Hablamos de la participación ciudadana o bien del abstencionismo, como se quiera ver, disminuyó la primera y aumentó lo segundo, eso es indudable según las cifras. El IEC es cuestionado ahora por no promover el voto. Incluso hay quienes aseguran que hasta en redes sociales les “rebotaron” un promocional porque no siguieron los lineamientos de las publicaciones políticas. Suficiente o no la difusión de la jornada electoral, los números no le favorecen a una organización y logística que hoy se presume como de las mejores.

II. MUJERES

En la UAdeC de Salvador Hernández las mujeres tomaron con mucha seriedad el anuncio de la aprobación de la igualdad y la paridad de género en los puestos clave universitarios, pero sin echar campanas al vuelo, se abre la posibilidad de que sea una mujer la próxima rectora. No obstante que cada coordinación tiene su aspirante favorita, muchos apuntan a que la lagunera Sandra López empiece a cobrar fuerza.

III. DESPOTRICANDO

En el Instituto de Cultura municipal, donde despacha Leticia Rodarte, se dice que ya no saben qué hacer con el funcionario, y gran perdedor, Adrián de la Peña. Después que el partido que coordina su hermano, Alfonso Danao, no logró ni siquiera el 3 por ciento de la votación -para alcanzar prerrogativas o dinero público-, el funcionario anda despotricando a diestra y siniestra con quien se le ponga enfrente. Sin duda es un fuerte dolor de cabeza para Leticia, porque entre los De la Peña hay -una vez más- un fallido candidato sin puesto, porque Poncho se quedó sin diputación plurinominal. Con esas actitudes con razón el gobernador de Nuevo León, Samuel García, le hizo el fuchi a Movimiento Ciudadano de Coahuila.

IV. DESMANTELAN

Para el IMSS Coahuila de Leopoldo Santillán la pandemia es cosa del pasado. Ya desmantelaron los módulos de atención respiratoria, pero se sostiene que con las vacunas todo va a estar bien. La pregunta es, ¿cuáles vacunas? La gente no quiere aplicarse la cubana Abdala, la cual está por caducar. Lo mejor es seguir tomando previsiones, porque la autoridad sanitaria ya no quiere gastar ni preocuparse por la pandemia.

V. CORCHOLATAS EN COAHUILA

De las corcholatas rumbo al 2024, cuentan los morenos que quien tiene más seguidores que lo pueden apoyar en la pre pre campaña es Adán Augusto López, todavía secretario de Gobernación. Entre el equipo del otro tabasqueño se encuentran alcaldes -menos Tania Flores, ella se cuece a parte-, los diputados federales y otros dirigentes del movimiento. También se nota el apoyo de la diputada local Lizbeth Ogazón hacia Claudia Sheinbaum desde antes que iniciara el relajo de la sucesión, y se sabe que el regidor en Ramos Arizpe, Ariel Maldonado, anda igual del lado de la todavía jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mientras que Marcelo Ebrard tiene de su lado a algunos ipecos, entre ellos Miguel Wheelock.

VI. SON BRAVOS

Bien dice el dicho que cuando el perro es bravo, hasta al de casa muerde. Lo decimos porque algunos morenistas se lanzaron contra Armando Guadiana por irse a relajar a Miami, a un juego de la NBA, después de ser declarado perdedor en la elección de gobernador. Con razón Antonio Attolini no encaja en ningún lado, fue el primero en echarle indirectas al senador.

VII. ENCUESTAS CON GATO ENCERRADO

Mientras los aliancistas se ponen de acuerdo, también en el método de selección del candidato presidencial, los morenistas empiezan a tomar ventaja, aunque ‘no por mucho madrugar amanece más temprano’. Otra vez salta a la palestra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, porque encabeza el Consejo Nacional, que junto al Comité de Elecciones y el Comité Nacional de Mario Delgado, van a decir cuándo y cómo se va medir a las corcholatas, para definir al mejor posicionado y postularse como sucesor de AMLO. Lo cuestionable en el método son las casas encuestadoras, muchos presumen gato encerrado, como en Coahuila, aunque nadie se atrevió a llevar los resultados finales a un tribunal.

VIII. RETRASOS

En el INE de Guadalupe Taddei se les anda haciendo tarde en eso de la entrega de los últimos informes de gasto de los candidatos a la gubernatura y diputaciones locales en Coahuila. Según esto están en tiempo acorde a su reglamentación interna, sin embargo, es una incongruencia que dos días después de los períodos de 15 días de corte se ponían a la vista los informes financieros, y ahora se están tomando todo con mucha tranquilidad. Lo mejor será la fiscalización de ese gasto, para saber quién se pasó de listo.

IX. VERDES MAPACHES

En la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Esteban Sánchez va a iniciar presión de parte de Morena y otros partidos. No puede ser posible que la compra de votos del PVEM de Pepe Cuco Sandoval, en varios distritos de la Región Sureste, quede impune, y lo peor, que se queden con una diputación plurinominal. En casillas de la colonia Zaragoza de Saltillo se reportó que encontraron en las urnas unos papelitos que contenían un código de barras, un código QR, así como dos series de letras y números. Esos mismos papeles fueron encontrados en la bodega de Ramos Arizpe, en donde había compra de votos, de acuerdo con el regidor morenista Ariel Maldonado. La presión también será contra la autoridad electoral, que ha dejado pasar el tema libremente.