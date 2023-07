POLITICÓN: Rescate de mineros en Coahuila, ¿como estrategia de campaña?

I. PADRINOS

El “apadrinamiento” de los coahuilenses a Xóchitl Gálvez en la búsqueda por convertirse en la mera mera del Frente Amplio por México no pudo haber sido mejor. La respuesta de los empresarios y los azules, además de los profesores, fue más de lo esperado. Xóchitl además trae un discurso fresco, y tiene una gran ventaja sobre las corcholatas de AMLO para conectar con los mexicanos: le gusta el futbol, y habla con ese lenguaje. Se saca del bolsillo frases coloquiales que gustan, no ofende, no intimida, no reacciona, tampoco confronta, y no apela a la división, como los morenistas. Tiene al mejor promotor: el mismo Presidente, porque cada día en La Mañanera la menciona varias veces.

II. RESPONDONA

También Xóchitl Gálvez le respondió desde acá al Presidente sobre su dicho de que investiguen su empresa. Ella está dispuesta a ser transparente con los contratos de su empresa a administraciones panistas y morenistas, pero retó a AMLO a que revele asuntos de sus hijos sobre la casa gris de Houston y los contratos relacionados con su parentela.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Escándalo en el IEC, ¿quién va a juzgar?

III. MANOS ARRIBA

Analizando Torreón, hay varias manos levantadas rumbo al 2024. Le falta año y medio a la actual administración, pero el que se mueve no sale en la foto. El mismo alcalde Román Alberto Cepeda tiene intenciones de reelección, además los indicadores hablan por sí solos: mayor seguridad, más inversiones, orden en la ciudad y resolviendo los eternos problemas del agua y las inundaciones. Pero hay más interesados: Xavier Herrera y Luis Fernando Salazar, pero con el paso del tiempo serán muchos más de todos los colores. La ciudadanía deberá decidir si apostarle a la continuidad, como se hizo en Coahuila, o bien buscar una nueva opción.

IV. ENREDADO

En donde cada vez se enredan más es en el caso del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), y la notificación para que pague 6.4 millones de pesos a personas ligadas al Partido Joven. Y es que si bien aclaran que no se ha entregado ni un peso, sí queda en el registro que la Junta de Conciliación como dice una cosa, a los pocos días se desdice: mientras el 26 de junio notificó que el IEC debía pagar, a los cuatro días se retractó. Algo está muy raro con este caso.

TE PUEDE INTERESAR: Se retracta JLCyA de pedirle al IEC 6.4 mdp para el Partido Joven; Anticorrupción ya investiga

V. NÚMEROS EN ROJO

En la Sección 38 de Isela Luévano Muñoz andan como en Palacio Nacional, echando culpas a los pasados. En ambos casos tienen razón, pero también en ambos casos no se logra superar las fallas, errores y números rojos que les heredaron. Acá el nuevo Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación (Clínicas del Magisterio) sigue igual, con un pasivo que terminará, de acuerdo con estudios actuariales, por provocar su cierre ante la imposibilidad de seguir operando. Isela se niega a recibir ayuda, ve moros con tranchete, pero ha preferido distraer la atención de los profes abriéndoles alberca y taller mecánico, antes que hacer limpia en el servicio médico.

VI. LOS QUE SUENAN

De los azules que suenan para estar en la boleta rumbo al Congreso de la Unión en el 2024 aparecen tanto Memo Anaya como Jorge Zermeño y Marcelo Torres, son conocidos en toda la entidad. Pero las reglas para determinar candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados aún no se emiten, de tal manera que todo sigue en el aire. Por lo pronto, siguen haciendo talacha, aunque sea sólo en redes sociales.

VII. PONERSE LAS PILAS

No obstante a las lluvias presentadas en los últimos días, Coahuila y gran parte del noreste siguen en sequía, de acuerdo con la Conagua de Germán Martínez. Y aunque es esta dependencia federal la que debe decir sobre el tema, a nivel estatal existe la Comisión de Aguas y Saneamiento de Antonio Nerio, la cual debe ponerse las pilas a la voz de ya. Cada vez las reservas de agua son menos, la población mayor, las necesidades aumentan y la lluvia no llega. Pero lo inquietante es que la varita mágica sea perforar nuevos pozos, es decir, más popotes al mismo vaso. No se ven por ningún lado programas de ahorro del agua, y las estrategias para que el agua no se pierda en la red dejan mucho qué desear.

TE PUEDE INTERESAR: Con apoyo de Simas Rural se solucionará desabasto de agua en el oriente de Torreón

VIII. ELEVADORES

La tragedia de Playa del Carmen hace reflexionar de lo que sucede en todos los estados en el IMSS de Zoé Robledo, y Coahuila de Leopoldo Santillán no es la excepción. Aquí, como en otros lugares, los elevadores están sin mantenimiento, son inseguros y para variar el IMSS le avienta la pelota a las empresas que suministran el servicio. Si puede evitarlos, sería mejor.

IX. SIN RESCATES

Los resultados de la CFE de Manuel Bartlett en el rescate de los mineros atrapados en Coahuila −todos por la actividad de la extracción del carbón− dejan mucho qué desear. Está a punto de acabar el sexenio, van miles de millones de pesos invertidos, y los resultados no llegan. Tanto en Pasta de Conchos como en el Pinabete, las obras, a decir de la misma Comisión, avanzan, pero no en tiempo ni en forma y el rescate de los mineros está cada día más lejos. Hay quienes piensan que el cumplimiento de las promesas de AMLO puede darse a partir del comienzo del último año de su administración, y todo como estrategia para mantener en el poder a su partido Morena. En tanto las familias siguen sin conocer con exactitud la fecha de los rescates.